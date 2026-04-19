Esto se sabe de los tres muertos en grabación de “Sin senos sí hay paraíso”

La actriz Carolina Gaitán dedicó un emotivo mensaje tras la tragedia. foto: Info del Estero (la teja/Info del Estero,)

La tragedia que golpeó las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso sigue generando conmoción, y con el paso de las horas han salido a la luz nuevos detalles sobre las personas que perdieron la vida en medio del violento incidente.

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El hecho ocurrió en el sector de Los Laches, en Bogotá, donde se desarrollaban escenas de la producción. Lo que parecía una jornada normal terminó en caos tras una riña que dejó tres fallecidos, incluido el agresor.

La consigna “silencio en el set” surgió tras lo ocurrido. foto: Infobae (sin senos sí hay paraíso/captura)

Trabajadores del sector piden reforzar la seguridad en los rodajes. foto: Infobae (sin senos sí hay paraíso/captura)

Ya identificaron a una de las víctimas

Una de las víctimas fue identificada como Nicolás Perdomo, quien formaba parte del equipo de transporte de la producción.

La actriz Carolina Gaitán confirmó la noticia con un mensaje que refleja el golpe que recibió el equipo.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió en sus redes sociales junto a una fotografía del joven.

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Además, la actriz ya había reaccionado horas antes con un mensaje breve pero contundente: “Silencio en el set”, en honor a sus compañeros fallecidos.

La producción se encontraba grabando una nueva temporada de la serie. foto: Infobae (sin senos sí hay paraíso/captura)

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con medios internacionales como Publi Metro, un hombre apareció de forma inesperada en el lugar y, tras un intercambio de palabras, atacó a una persona. En medio de la situación, otros presentes intentaron intervenir, lo que provocó que el conflicto escalara rápidamente.

El brigadier general Giovanni Cristancho explicó que varias personas resultaron heridas y que tres murieron producto del hecho, entre ellas el agresor.

Según detalló el medio Infobae, el incidente involucró a miembros del equipo de producción y generó momentos de pánico en plena vía pública, donde se realizaba el rodaje.

Investigación y llamado de atención

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer qué provocó la riña y si el agresor ya había estado involucrado en otros incidentes en la zona.

Mientras tanto, el caso ha encendido las alertas en el sector audiovisual y organizaciones de trabajadores han pedido reforzar la seguridad en las grabaciones, especialmente cuando se realizan en zonas abiertas o consideradas de riesgo.

Incluso, colegas y miembros del gremio han impulsado la consigna “silencio en el set” como una forma de rendir homenaje a las víctimas y exigir mejores condiciones laborales.

El hecho ha dejado una profunda huella en la industria y entre los seguidores de la serie, que siguen atentos a cada nuevo detalle que surge sobre esta tragedia.