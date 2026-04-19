Influencer Juanpa Zurita llegó a Costa Rica y quedó sin palabras con lo que se topó

Seguidores ticos no dudaron en darle recomendaciones de lugares turísticos. (Juanpa Zurita /Juanpa Zurita)

La llegada del influencer Juanpa Zurita a Costa Rica tomó por sorpresa a sus seguidores ticos, quienes no tardaron en reaccionar al verlo disfrutar de los paisajes naturales del país.

Fue el propio creador de contenido quien dejó ver que se encuentra en suelo nacional, luego de publicar un video en su cuenta de TikTok. En las imágenes aparece visiblemente impresionado mientras observa y disfruta de una catarata rodeada de vegetación, dejando claro que el destino lo dejó impactado.

Lele Pons y Juanpa Zurita cuando estuvieron en el país.

LEA MÁS: Lele Pons quedó impresionada con algo que vio en su viaje por Costa Rica

Aunque no dijo una sola palabra en el clip, acompañó la publicación con un sencillo “Costa Rica” y un emoji enamorado, lo que bastó para encender las redes sociales.

LEA MÁS: Famosos influencers Lele Pons y Juanpa Zurita se escaparon a Costa Rica juntos

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Cientos de seguidores ticos aprovecharon la oportunidad no solo para darle la bienvenida, sino también para recomendarle otros destinos turísticos que no puede dejar pasar durante su visita.

“Bienvenido”, “Juanpa, vaya a la catarata de Pérez Zeledón” y “Me encanta la cara de sorprendido al ver el hermoso paisaje de mi bella Costa Rica”, fueron parte de los mensajes que inundaron la publicación.

Juanpa Zurita sorprendió al compartir imágenes desde una catarata en Costa Rica. (Juanpa Zurita /Juanpa Zurita)

Incluso, algunos usuarios le sugirieron playas, parques nacionales y otros rincones del país, evidenciando el entusiasmo que genera la visita de una figura internacional.

No es la primera vez que el influencer visita Costa Rica. En el 2024 ya había estado en el país de vacaciones junto a su amiga Lele Pons, grabando un documental por lo que todo apunta a que el destino sigue estando entre sus favoritos.