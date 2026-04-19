¡Se destapa todo! Identifican al responsable que desató tragedia en grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso”

La consigna “Silencio en el set” se viralizó tras la tragedia. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Siguen saliendo detalles del violento hecho que sacudió las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso, donde una riña terminó con tres personas fallecidas y varias más afectadas.

Las autoridades confirmaron que el agresor sería un joven de 23 años, identificado como José Cubillos García, quien habría llegado al lugar y atacado sin previo aviso a miembros del equipo de producción.

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Giovanni Cristancho, de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló que el ataque inició cuando uno de los trabajadores se encontraba en la zona y fue sorprendido por el sujeto.

Así se desató la tragedia

Según la información oficial, el joven atacó a una de las personas y, en medio del caos, otros compañeros intentaron intervenir para defenderla.

Sin embargo, la situación se salió de control en cuestión de segundos, dejando como resultado varias personas heridas, dos de ellas de gravedad, y finalmente tres fallecidos, incluido el propio agresor.

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Además, una persona más permanece hospitalizada bajo observación médica.

Ya había tenido problemas

Uno de los datos que más llama la atención es que, según las autoridades, el mismo sujeto ya había protagonizado un incidente días antes en la misma zona.

De acuerdo con el reporte policial, dos días antes del ataque había tenido un altercado con personal de seguridad en las cercanías del Instituto Roosevelt, lo que ahora forma parte clave de la investigación.

Ambos eran parte de la prodicción de Sin senos sí hay paraíso. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Piden justicia y más seguridad

Tras lo ocurrido, actores, directores y trabajadores del sector audiovisual han alzado la voz exigiendo justicia y mejores condiciones de seguridad en los rodajes.

En redes sociales se ha viralizado la consigna “Silencio en el set”, como forma de rendir homenaje a las víctimas y pedir que hechos como este no se repitan.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.