Batalla de Karaoke sube el nivel con una noche reñida y llena de talento con un joven ganador

La segunda fecha de Batalla de Karaoke confirmó que la competencia subió de nivel, en una noche cargada de música, diversión y talento, donde 12 nuevos participantes pusieron a cantar y vibrar al público.

Noche de talento y competencia reñida

Batalla de Karaoke vivió una segunda gala llena de música y talento. (Instagram/Instagram)

Los concursantes llegaron con propuestas en distintos géneros, pero con un factor en común: éxitos pegados al estilo de la música plancha, que conectaron de inmediato con los televidentes.

El ambiente fue clave durante toda la gala, con un público encendido, animado y con la energía al máximo, respondiendo a cada presentación.

A diferencia de la semana anterior, donde el ganador dominó desde el inicio, esta vez la competencia fue mucho más cerrada. La noche arrancó con April Quirós, de 23 años y estudiante de Ingeniería en Calidad en Cartago, liderando las votaciones.

Sin embargo, el giro llegó con Josué Arce Miranda, conocido como “Tito”, de 18 años y vecino de Río Cuarto, Alajuela, quien logró empatar la votación y luego superarla por dos puntos, alcanzando un total de 22.

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Su presentación, marcada por encanto, talento y elegancia, terminó convenciendo al público, que le dio el respaldo necesario para quedarse con la victoria.

Un ganador joven y una final que promete

El nuevo programa de Canal 7 Batalla de Karaoke / Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Con este resultado, Josué no solo se dejó los ₡500 mil de premio, sino que también aseguró su lugar en la final, donde ya lo espera Alonso Sanabria.

La gala también tuvo su cuota de espectáculo con la participación del invitado Tapón, quien puso a bailar a todos y aportó un toque especial a la noche.

Así, Batalla de Karaoke sigue consolidándose como un show donde el talento y la emoción van de la mano, dejando claro que cada gala puede cambiar el rumbo de la competencia.