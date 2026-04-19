María Teresa Rodríguez se da otra oportunidad en el amor: ¿quién es y a qué se dedica su novio?

La bellísima presentadora de Teletica, María Teresa Rodríguez, se dio una nueva oportunidad en el amor tras casi cuatro años de soltería.

Tere confirmó a La Teja que está estrenando novio y compartió algunos detalles sobre él, aunque prefirió mantener en privado cuánto tiempo llevan juntos.

María Teresa Rodríguez llevaba casi cuatro años soltera. Fotografía: Cortesía. (Instagra/Instagram)

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Un amor que nació “por pura casualidad”

Desde hace semanas, la figura de programas como 7 Estrellas y Calle 7: Informativo venía dejando pistas en redes sociales sobre su nuevo romance.

Sin embargo, fue hasta finales de la semana pasada que confirmó la relación a este medio.

“Mantuve mi soltería por casi cuatro años y pues sí, Cupido llegó”, dijo Tere.

El nuevo galán de la miss Costa Rica 2008 se llama Eliécer Ureña, tiene 41 años y es publicista.

“Nos conocimos por pura casualidad en el cumpleaños de él. Fue mera casualidad, pero hicimos un click muy bonito y empezamos a salir. Nos caímos bastante bien y ha sido bastante bonito y sano como ha pasado todo, la verdad”, refirió la guapa.

María Teresa Rodríguez y Eliécer Ureña se han dejado ver juntos en redes sociales en algunas ocasiones, aunque su relación amorosa la mantienen alejada del ojo público. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Lo que conquistó a Tere

Según contó, ella fue a la fiesta de cumpleaños de Eliécer con una pareja de amigos que tienen en común y la salida terminó cambiándole la vida, pues el homenajeado de esa noche se convirtió en su actual pareja.

“De Eliécer me gustó que es una persona muy centrada, interesante y tenemos muchas cosas afines. Fue muy cómoda y natural la conversación que tuvimos y eso fue una parte muy importante de la decisión que tomamos después”, expresó.

También confesó un detalle clave: “Tiene un estilo que me encanta y fue una de las cosas que más me gustó”.

Una relación sana y sin prisas

Aunque la relación avanza bien, la también directora del certamen Mrs Universe Costa Rica prefiere ir paso a paso.

“La expectativa es la que Dios quiera para nosotros, por el momento nos llevamos superbién, es una relación muy sana y todo lo que hemos estado viviendo ha sido muy lindo”, dijo.

Sobre lo más significativo de esta etapa, destacó el valor del tiempo juntos.

“Los dos somos personas ocupadas y cuando invertimos tiempo en nosotros tratamos de hacerlo conscientes, sin teléfonos y muy nosotros porque cada uno pasa trabajando, entonces diría que lo más significativo ha sido el tiempo que compartimos”, refirió.

El nuevo galán de María Teresa Rodríguez se llama Eliécer Ureña y tiene 41 años. Es publicista. Fotografía: Instagram. (Instagra/Instagram)

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Amigas dieron el visto bueno

María Teresa contó que su novio ya conoció a sus grandes amigas, Johanna García y Karol Uzaga, quienes aprobaron la relación.

“Ellas son mis hermanas y fue muy lindo que lo conocieran y más que de pura casualidad Joha estaba acá (vive en Estados Unidos), entonces pudimos compartir, que lo conocieran y fue bonito y cómodo”, mencionó.

El amor llegó cuando menos lo esperaba

Tere fue sincera al admitir que este romance apareció en un momento inesperado.

“Eliécer llegó en el momento en que más bien había dicho que no quería más relaciones. Fue vacilón porque no estaba buscando nada, había dicho que iba a continuar con mi vida tranquila y enfocada en mí, pero Diosito tenía otros planes y coincidimos en el momento y tiempo preciso”, comentó.

También reflexionó sobre sus años soltera.

“Siento que este espacio que tuve conmigo fue fundamental, estoy muy cómoda conmigo, muy en paz con mi entorno. Es importante saber estar solo, saber que no es indispensable una pareja y antes de tener una pareja uno tiene que aprender a estar con uno mismo y en el momento que uno se sienta bien, ¿por qué no darle una oportunidad al amor?

“Es lo lindo de compartir con alguien más porque los dos estamos en un momento de la vida muy parecido, nos encanta viajar, trabajar y tenemos cosas muy afines y eso te indica que podés hacer mancuerna con tu pareja y tener metas parecidas”.

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María Teresa Rodríguez y Eliécer Ureña dieron pistas de su relación amorosa con discretos mensajes que se hacían en redes sociales. Fotografía: Archivo. (Instagram/Instagram)

Nuevo amor y nuevos proyectos

Este gran momento personal coincide con una etapa profesional clave para la comunicadora.

Teresa confirmó que retomará el certamen que dirige junto a Johanna García tras un año de receso.

Además, anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto “Soy Tere Rodríguez”, enfocado en el empoderamiento a través de la voz.

“Es un proyecto bastante bonito que lo estamos iniciando, no se trata de técnicas de comunicación, sino de darle fuerza a nuestra voz. Son módulos virtuales para ayudar a la gente a que su voz sea más fuerte y empoderada.

“A todos nos ha costado aprender a darle valor a nuestra voz, a sentirnos cómodos al hablar porque a veces los nervios nos ganan y eso es lo que pretendo con este proyecto: darle ‘tips’ a las personas para que se sientan más seguras al hablar en público, frente a las cámaras o en una entrevista de trabajo”, explicó.