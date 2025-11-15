María Teresa Rodríguez se roba todas las miradas con esto que hizo: “¡La santísima!”

María Teresa Rodríguez se robó todas las miradas gracias a unas fotografías que compartió y que “calientan” lo que promete ser un fin de semana bastante frío.

Con la excusa perfecta de que el mar le da mucha paz, la presentadora de Teletica publicó dos imágenes tomadas hace unos días en Limón.

“Fan de lo que me da paz y el mar me da mucha, mucha paz”, escribió la figura de 7 Estrellas y Calle 7: Informativo.

María Teresa Rodríguez es bellísima. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Teletica revela si Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gaby Jiménez estarán en El Chinamo 2025

Fotos en blanco y negro… pero igual calientan Instagram

Aunque convirtió las imágenes a blanco y negro, eso no impidió que su belleza destacara. En las fotos aparece disfrutando del mar, luciendo un traje de baño de dos piezas que deja ver su figura y su natural dominio frente a la cámara.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar. “La santísima”, “preciosa princesa”, “hermosa mujer, una diosa del mar”, “pura sensualidad”, “belleza”, son algunos comentarios que le dedicaron.

Los comentarios siguen aumentando conforme más personas ven la publicación de la exmiss Costa Rica.

María Teresa Rodríguez corta la respiración con estas fotos que compartió. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez da inesperado anuncio sobre uno de sus proyectos más queridos

Tere regresa a El Chinamo este diciembre

Toda esa belleza y carisma se verá por más tiempo en televisión a partir del 11 de diciembre, pues Teletica confirmó el regreso de la modelo y empresaria a El Chinamo 2025.