María Teresa Rodríguez da inesperado anuncio sobre uno de sus proyectos más queridos

María Teresa Rodríguez y Johanna García lideran el proyecto que cancelaron por este 2025. Fotógrafo: Oso Hormiguero. (Luis A Ramirez)

María Teresa Rodríguez oficializó este jueves una inesperada noticia relacionada con uno de sus proyectos y negocios más queridos, que lidera al lado de su gran amiga, la modelo Johanna García.

A través de un comunicado de prensa, Tere confirmó que Costa Rica no tendrá representante en el Mrs. Universe, cuya franquicia en nuestro país la dirige ella y su amiga, quien desde hace dos años vive en Austin, Texas, Estados Unidos.

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez lucirá muy cambiada en Teletica a partir de este jueves

La noticia se dio a conocer a través de la página Mrs. Universe Costa Rica y fue compartida por la presentadora de Teletica y Joha en sus redes sociales.

Fabiola Mora (de blanco) junto a María Teresa Rodríguez y Johanna García, luego de su coronación como Mrs. Universe Costa Rica 2024. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía)

Lo que dice el comunicado

“La organización Mrs. Universe Costa Rica informa que, por motivos internos, no se enviará a ninguna candidata al certamen internacional”, dice la comunicación sin entrar en detalles.

El Mrs. Universe se llevará a cabo en Manila, Filipinas, el 8 de octubre y las candidatas están concentradas desde este miércoles rumbo a la gala de elección y coronación de ese día.

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez recibe así a Ítalo Marenco en Teletica tras ser compañeros en Repretel

En la comunicación se destacó que María Teresa y Johanna continuarán al frente del certamen de belleza, que es para mujeres madres de familia.

“María Teresa Rodríguez y Johanna García mantienen su compromiso con la franquicia internacional. Agradecemos el apoyo y la comprensión de la comunidad de nuestros seguidores”, destacó el comunicado.

María Teresa Rodríguez compartió este comunicado en sus redes. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Reina un año más

Esta decisión significa que Fabiola Mora, la hermana de Melissa Mora y quien actualmente es reina del Mrs. Universe Costa Rica –se coronó en el 2024— seguirá con el reinado un año más, pues la organización prometió regresar en el 2026.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/farandula/fabiola-mora-hermana-de-melissa-mora-no-se-vino/A7AMOU54RBCCLC5YFMGJ3FPW4Y/story/

De hecho, este jueves, Fabiola recordó su paso por el concurso internacional hace un año. “Representé internacionalmente a todas las mamás y a mi Costa Rica en Corea del Sur. Esto me ayudó a crecer muchísimo. Lo recuerdo y se llenan de lágrimas mis ojos”, recordó Mora este jueves.