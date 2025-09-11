María Teresa Rodríguez lucirá muy cambiada en Teletica a partir de este jueves

María Teresa Rodríguez es una de las presentadoras más bellas de Teletica. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

María Teresa Rodríguez aparecerá este jueves en el programa Calle 7: Informativo, uno de los que presenta en Teletica, luciendo bastante cambiada.

La exreina de belleza se sometió este miércoles a un cambiecito en su imagen que la tiene feliz de la vida y que ya mostró en sus redes.

“Hoy (este miércoles) en mi día de chineo. Vamos a darle más vida al color de este cabello”, afirmó Tere segundos antes de ponerse en manos de la estilista que la dejó más guapa de lo que ya es.

Luego, la miss Costa Rica 2008 compartió varios videos con el resultado de cómo quedó, y presumiendo que ahora está más rubia que nunca.

“Me encanta el resultado de mi cabello. No hay palabras. Amo. Un poquito más rubia. ¿Qué les parece? Yo amo. Me encanta. Justo y necesario estos chineitos”, afirmó Rodríguez tras mostrar los resultados de cómo quedó.

Además del cambio en el color de su cabello, a María Teresa le hicieron un diseño de cejas que, también, la tiene muy contenta. Contó que en esa parte de la cara también se hizo un lifting y un perfilado.

María Teresa presumirá su nuevo look este jueves en Calle 7: Informativo, pero en la noche, durante 7 Estrellas, Tere saldrá con su cabello y cejas “pasadas”, ya que la revista de variedades la grabaron este miércoles cuando aún la guapa no había visitado el salón de belleza.