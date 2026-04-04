María Teresa Rodríguez presume a quien sería su nuevo novio

La modelo y presentadora María Teresa Rodríguez volvió a encender los rumores sobre su vida amorosa tras dejarse ver en redes con quien sería su nuevo galán.

Aunque con mucha discreción, la exreina de belleza ha compartido en los últimos días varias historias desde el mismo lugar que un hombre identificado en redes como VANVAS, lo que ha despertado sospechas entre sus seguidores.

María Teresa Rodríguez lleva días compartiendo fotos que evidencian que dejó la soltería. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez se mostró sin maquillaje en redes y sorprendió a sus seguidores

Los indicios no han pasado desapercibidos: emoticones de corazones y fueguitos han sido parte de las publicaciones, alimentando las versiones de un posible romance.

¿Quién es el supuesto nuevo amor?

Del apuesto hombre poco se conoce públicamente. En redes sociales se presenta como VANVAS y suele compartir contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación.

María Teresa Rodríguez y su nuevo galán han insinuado su relación amorosa sin muchas palabras, pero sí emoticones y publicaciones en redes. Fotografía: Captura Instagram Vanvas. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez pide ayuda por lo que le está pasando

Este medio contactó a María Teresa para conocer su versión sobre los rumores; sin embargo, al momento de la publicación no hubo respuesta.

¿María Teresa Rodríguez con nuevo novio?

Un nuevo capítulo tras su última relación

De confirmarse, este sería un nuevo inicio sentimental para la figura de Teletica, quien en agosto del 2023 anunció el fin de su relación con el abogado y deportista Alexánder Miranda, una historia que fue intensa, pero breve.

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez volvió a la soltería