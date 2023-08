María Teresa Rodríguez volvió a la soltería

María Teresa Rodríguez y Alexánder Miranda tenían más de un año de relación. Instagram

María Teresa Rodríguez terminó con su novio y por ende volvió a la soltería.

Hace días nos habían contado que la presentadora de Calle 7 y Alexánder Miranda habían puesto fin a su relación, pero no nos había contestado la consulta.

“Tere” sí habló con el programa De boca en boca del tema y dijo en un adelanto que pasaron hace unos minutos que efectivamente su relación con el abogado y deportista ya no va más.

Los rumores de la ruptura tomaron fuerza luego de que en la final del Mrs Universe 2023, cuya directora y organizadora es la presentadora de Teletica, brillara por su ausencia su galán.

Revisando las redes sociales de ambos ya desparecieron algunas de las fotos que tenían juntos lo que hace sospechar que ya no hay vuelta atrás.

En julio del año pasado la Miss Costa Rica 2008 nos habló de lo maravillada que estaba con la llegada de Alex a su vida y que se había ganado su corazón por su sencillez, romanticismo y por lo guapo que es.

“Tenemos tiempo de estar saliendo, pero ya de noviazgo oficial vamos a cumplir dos meses. Ninguno de los dos estaba buscando algo así de novios o estar en pareja, simplemente fuimos a tomarnos un café, nos conocimos mediante Rafa (Rafael Pérez), mi compañero de Giros, que es amigo de él”.

“Lo vacilón es que después me di cuenta, hablándolo con mi mejor amiga Johanna García, que es mi socia en Mrs Universe, que es el primo hermano del esposo de ella y le digo a ella: ‘¿cómo usted no me había presentado a ese primo antes? (risas)”, nos dijo en esa entrevista que publicamos 15 de julio a raíz de que estuvo de cumpleaños.

En mayo de este año el novio de María Teresa protagonizó una bronca durante la final de fútbol entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa luego que en la gradería le robaran su celular y agrediera al supuesto ladrón.

