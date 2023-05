Novio de María Teresa Rodríguez cuenta por qué agredió a aficionado manudo

La presentadora María Teresa Rodríguez tiene un año de jalar con el abogado Alexander Miranda. Archivo

El novio de la presentadora María Teresa Rodríguez emitió un comunicado para aclarar la bronca acontecida la noche de este jueves durante el primer partido de la final entre Alajuelense y Saprissa.

Alexander Miranda quedó grabado en un video, que se hizo viral en las redes sociales, donde se le ve agrediendo a un aficionado manudo.

En la toma solo se logra ver que el abogado le da un puñetazo a un hombre en la cabeza, que ya había sido detenido por la seguridad privada del estadio.

Miranda aclaró que cuando se da la anotación de Liga Deportiva Alajuelense, antes de terminar el primer tiempo, “en plena euforia y celebración me robaron mi celular de la bolsa de mi pantalón, por lo tanto, me alteré y, en defensa de mis bienes, le reclamé a la persona y le pedí que me lo devolviera, dicho sujeto ya le había entregado el aparato a otra persona, como no dio razones fue cuando se dio el altercado que se refleja en las imágenes”.

En el video se logra solamente donde Miranda agrede al aficionado. Según su comunicado, fue porque el robó su celular. Captura de video

Miranda reconoció que esa no debió ser su forma de actuar y que nunca se ha caracterizado por ser una persona agresiva, pero que ante la impotencia del robo y al ver que no querían devolverle su celular reaccionó de esa manera.

“Es realmente una pena victimizar y defender un acto delictivo, completamente consciente de que en una denuncia en sede judicial no me va a devolver mi celular. Un ejemplo más de la inseguridad que vivimos en este país, que hasta en las graderías de un estadio somos víctimas de robo sin poder defendernos”, señaló.

La exreina de belleza nos dijo, en horas de la mañana, que prefería no hablar del tema.