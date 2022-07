María Teresa Rodríguez tiene novio nuevo y dice por qué es especial

María Teresa Rodríguez cumplió 36 años el 13 de julio y dice sentirse muy feliz y plena. Instagram

María Teresa Rodríguez acaba de cumplir años, de estrenarse como presentadora en canal 7 y tiene novio nuevo.

La miss Costa Rica 2008 dice estar en uno de los mejores momentos de su vida y que se siente plena. Además se siente muy feliz y enamorada de Alexánder Miranda, abogado, deportista y amante del surf a quien nos cuenta cómo conoció.

- ¿Cómo pasó el cumpleaños?

Divino, la pasé con mi familia. Gracias a Dios fue un cumpleaños muy celebrado, muy familiar, en la noche fui a cenar mi novio y también la pasamos lindísimo.

Fue mi primer cumpleaños sin mi papá (falleció en enero) y fueron muchas emociones, pero gracias a Dios muy amada y muy chineada.

- ¿Cómo la sorprendió su novio en un día tan especial?

Me mandó un ramos de flores superlindo al canal, esa fue como la primera sorpresita, eran unas rosas preciosas. Ya en la noche vino también con un regalito, él sabe que me encantan los corazones entonces me regaló un detallito divino y después nos fuimos a cenar delicioso a un restaurante de carnes en Sabana.

La guapa presentadora contó que su novio la sorprendió con un gran detalle que le hizo llegar hasta canal 7. Instagram

- Se le oye muy feliz y enamorada, ¿hace cuánto está con Alex y cómo lo conoció?

Tenemos tiempo de estar saliendo, pero ya de noviazgo oficial vamos a cumplir dos meses. Ninguno de los dos estaba buscando algo así de novios o estar en pareja, simplemente fuimos a tomarnos un café, nos conocimos mediante Rafa (Rafael Pérez), mi compañero de Giros, que es amigo de él.

Lo vacilón es que después me di cuenta, hablándolo con mi mejor amiga Johanna García, que es mi socia en Mrs Universe, que es el primo hermano del esposo de ella y le digo a ella: ‘¿cómo usted no me había presentado a ese primo antes? (risas).

Él una excelente persona, maravilloso, nos llevamos superbién.

Pasar el cumpleaños con su abuela y su mamá fue uno de sus mejores regalos. Instagram

Él es Alexander Miranda, el galán de la presentadora de Calle 7. Instagram

- ¿Qué tiene Alex de especial para que abriera de nuevo su corazón después de dos años soltera?

Creo que es la forma de ser. No nos sentíamos presionados y él no es de ese tipo de personas que hace cosas como para impresionarme y quedar bien, él simplemente las hace y ya, o sea, no es eso que piensa que me la tengo que ganar así o muy forzado, sino que todo ha salido superlindo, superfluido y sin ningún tipo de presión, sin tener yo que cambiar mi forma de ser, sin él tener que cambiar su forma de ser. Me siento muy cómoda con una persona así, con la que no hay máscaras.

Cuando nos conocimos yo estaba cero arreglada, en ropa de gimnasio, cero maquillada, y yo dije ‘¿en qué momento me vine así?’, pero es que si no nos veíamos ese día ya se nos iba a complicar; entonces, yo dije ‘esto es lo que hay’, ‘así soy yo’, y fue como supercómodo desde el primer momento en que nos sentamos a tomarnos ese café.

- ¿Le dijo que fueran novios formalmente?

Sí, fue muy lindo. A mí me encantan las rosas azules y me mandó un ramo muy lindo con la leyenda de que si quería ser su novia. Fue un detalle muy romántico, no me lo esperaba. Me puse roja, roja, me dio un ataque de risa y me dice (él) ‘¿pero sí o no?’.

Tere dice sentirse muy contenta con sus nuevos compañeros y sus nuevas funciones. Captura de video

- Por lo visto está en una de las mejores etapas de su vida...

Estoy muy contenta, esos 36 años se las traen, estos años han sido de tanto crecimiento personal que me encanta. Con mi salón de belleza, Blu Beauty Center, estamos en proceso (pronto lo inaugurará en Belén), es otro proyecto que viene y me tiene muy feliz; Calle 7 ya es una realidad y me siento muy plena, muy feliz, orgullosa de la mujer que soy.

- Y díganos algo, ¿extraña los sustos de Ítalo Marenco?

A veces yo digo: ¿será que me va a salir en algún lugar? En algún momento, como decía El Chavo, ‘la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’, pero en algún momento me vengaré (risas).

Mis compañeros de Giros son igual, personas muy lindas de las que me llevé tanto amor en el corazón, me fui en los mejores términos en todos los aspectos y son personas a las que admiro, quiero y respeto muchísimo.