María Teresa Rodríguez pide ayuda por lo que le está pasando

La presentadora de El Chinamo, María Teresa Rodríguez, encendió las alertas para no verse envuelta en enredos digitales y pidió ayuda a sus seguidores tras descubrir que le crearon un perfil falso en Instagram.

La figura de Teletica denunció públicamente que están usando sus fotografías sin autorización en una cuenta que no le pertenece y cuyos fines son completamente desconocidos.

María Teresa Rodríguez es parte del elenco de presentadores de El Chinamo. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Así es el perfil falso que anda circulando

La misma Tere Rodríguez compartió en su Instagram oficial una captura del perfil falso, el cual utiliza el nombre “tere_rodriguezr” y ya comienza a sumar seguidores.

En la descripción del perfil se invita a la gente a seguir la cuenta, pero un detalle llamó poderosamente la atención: el texto está escrito en “español de España”, algo que no es característico de la presentadora.

“Seguid aquí fans. Os quiero a todos”, dice la descripción del perfil falso.

Ese detalle, para muchos, es una clara señal de que no se trata de la cuenta real de la conductora de El Chinamo.

María Teresa Rodríguez denunció este perfil falso de Instagram que le hicieron. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

María Teresa pide ayuda a sus seguidores

Ante la situación, la presentadora no dudó en pedir apoyo a su comunidad digital para frenar el uso indebido de su imagen.

“Les agradezco si pueden reportar esta página. Es completamente falsa”, publicó Tere en sus historias.

La advertencia llega en un momento en el que los perfiles falsos en redes sociales se han vuelto cada vez más comunes, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

