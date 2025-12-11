María Teresa Rodríguez abre su corazón y revela cómo vive su regreso a El Chinamo de Teletica

María Teresa Rodríguez se emociona, ríe, agradece y dedica un mensaje muy especial a Nancy Dobles a pocas horas de regresar a una de las producciones de temporada de canal 7 que más disfruta: El Chinamo.

Tere fue fichada por segundo año consecutivo por Teletica para integrar el elenco de presentadores del tradicional programa de fin de año, donde comparte cámaras con Dobles, Keyla Sánchez, Mauricio Hoffmann, Carlos Álvarez, Melania Villalta, Jair Cruz y Gabriela Jiménez.

La exreina de belleza debutó en El Chinamo en el 2024 y, aunque lo dio todo en esa ocasión, tenía expectativa de si habría sido lo suficiente para que la televisora la volviera a llamar para este 2025.

María Teresa Rodríguez es presentadora de canal 7 en programas como 7 Estrellas y Calle 7: Informativo. Fotografía: Instagram María Teresa Rodríguez. (Instagram/Instagram)

El ofrecimiento sí se dio y representó una gran alegría para la miss Costa Rica 2008, quien abrió su corazón a La Teja sobre su regreso al programa a pocas horas de que Teletica encienda los motores de su máxima fiesta televisiva del año.

El Chinamo 2025 inicia este jueves 11 de diciembre, a las 8 de la noche por canal 7, y estará al aire hasta el martes 23 de diciembre.

- ¿Qué significa ser parte de El Chinamo por segundo año?

Es un orgullo muy grande que siento por mí, la verdad, porque obviamente en el primer año uno se cuestiona si lo seguirán llamando o si lo volverán a llamar y la verdad es que sí se dio y eso quiere decir que les gustó mi trabajo. Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida de que el canal me haya tomado en cuenta de nuevo. El Chinamo es la fiesta más grande de fin de año del país y es un honor ser parte de eso.

- Dice que no estaba tan segura de que la llamaran de nuevo, ¿por qué?

No, lo que pasa es que nunca asumo nada. Yo nunca doy por hecho nada. Obviamente estaba súper a la expectativa y súperanuente, pero decía que sería lo que Dios quisiera. Uno no puede contar los pollitos antes de que nazcan. Simplemente le pedí a Diosito que todo saliera de la mejor manera y pues así fue, ahí estaré de nuevo.

- ¿Y cómo tomó cuando le confirmaron que sí iba a estar?

¡Imagináte! No me cabía la sonrisa en la cara. La verdad, muy, muy, muy feliz. Este es un proyecto divino que nos permite tener mucho contacto con la gente y a mí eso me encanta, me fascina.

María Teresa Rodríguez aseguró que llega con más confianza a esta nueva edición de El Chinamo, programa donde debutó como presentadora en el 2024. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

- ¿Cómo asume el proyecto este 2025?

Más feliz. Es que el año pasado iba como con un poco de susto por ser la primera vez. Ahora, este año, voy con susto igual porque cuando ya uno no siente esas palomitas en la panza de los nervios, hay que dejar de hacer las cosas, pero llego con mucha más confianza. Sigo sintiendo esas maripositas, pero voy súperemocionada, con mucha energía, feliz y con la disposición de poner todo el sabor navideño que pueda.

- El Chinamo de este año es muy especial porque se cumplen 25 años, ¿qué representa ser parte de esta temporada tan importante?

Estoy en un programa que tiene tantos años de trayectoria y soy una de las presentadoras, eso para mí, para mi carrera, para mi vida… es una bendición gigante. Son 25 años de El Chinamo entrando a la casa de todos los costarricenses y este año también traemos mucha fiesta, muchos premios, mucha música. Estoy segura de que la gente en la casa, tanto aquí en el país como fuera de nuestras fronteras, está esperando esta temporada.

- ¿Cuál fue el principal momento suyo en El Chinamo 2024 o lo que más la marcó esa primera vez en el programa?

Todos los días fueron días de aprendizaje. La verdad, el trabajar con todos mis compañeros, el seguir las indicaciones, el saber que mis compañeros, si en algún momento me veían media perdida en algo, no dudaron en darme una palabra de aliento, una palabra de apoyo... todo eso significó mucho.

Trabajar con Nancy (Dobles) también. Ella es una mujer impresionante y nunca me voy a cansar de decirlo: es una compañera de trabajo preciosa que siempre ha tenido esa palabra de ‘vamos para adelante’, esa palabra de aliento, esa sonrisa que contagia.

María Teresa Rodríguez elogió lo buena compañera que es Nancy Dobles, con quien comparte cámaras en El Chinamo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Entonces, realmente, todos los días que hicimos El Chinamo el año pasado fueron de aprendizaje y eso es lo que yo quiero seguir haciendo porque hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo todos los días. Las personas piensan que cuando uno sale en televisión ya se le quitan los nervios y no, más bien dan un poquito más de nervios.

Pero esos son los nervios que nos mantienen con la energía arriba y con las ganas de seguir llevando alegrías y sonrisas a todas las familias.

- Ahora que menciona a Nancy, el elenco de presentadores se mantiene intacto este año en comparación con el del 2024, ¿qué piensa de eso?

Me encanta porque a pesar de que trabajamos en el canal todo el año, a veces no nos vemos, entonces es un ratito para compartir con ellos, para reírnos todos y para disfrutar de esta energía tan bonita que El Chinamo trae para todos nosotros.

- Hubo expectativa sobre el posible fichaje de Ítalo Marenco en el programa, ¿pensó esa posibilidad de reencontrarse con él frente a las cámaras?

Ítalo es un personaje y él sabe lo que lo quiero y lo que me encanta trabajar con él. Cuando lo veo en el canal me pregunto si será que se nos va a hacer otra vez trabajar juntos, pero bueno, aún no se da. Sé que va a estar por ahí (en El Chinamo) en una noche especial con nosotros, pero la verdad es que Ítalo es una persona muy querida por toda la gente y yo estoy segura que en cualquiera de las programaciones de canal 7 va a ser más que bienvenido.

El Chinamo 2025 inicia este jueves 11 de diciembre y el elenco de presentadores es el mismo de la edición pasada. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

