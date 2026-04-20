Producción de “Sin senos sí hay paraíso” tomó drástica decisión tras tragedia en plena grabación

La tragedia obligó a “Sin senos sí hay paraíso” a parar: esto podría venir ahora. Foto: Infobae. (infob/captura)

La producción de la serie Sin senos sí hay paraíso tomó una decisión contundente tras el violento hecho que sacudió uno de sus rodajes y dejó tres personas fallecidas.

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Luego de lo ocurrido, se optó por suspender temporalmente las grabaciones, como una forma de respeto hacia las víctimas y debido al fuerte impacto emocional que vive el equipo.

El futuro de las grabaciones sigue en incertidumbre. foto: El heraldo México (el heraldo mex/sin senos sí hay paraíso)

Dos miembros del equipo de transporte están entre las víctimas. foto: Infobae (sin senos sí hay paraíso/captura)

Pararon todo tras la tragedia

De acuerdo con información del medio Infobae, la pausa en el rodaje se aplicó inicialmente para la jornada del lunes, aunque no se descarta que pueda extenderse dependiendo de cómo avancen las investigaciones.

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La decisión no solo responde al luto dentro de la producción, sino también al estado emocional de muchos de los trabajadores, quienes quedaron afectados tras lo sucedido.

Incluso, tanto actores como parte del equipo técnico habían solicitado frenar las grabaciones mientras se esclarecen los hechos.

Piden investigación y medidas

Desde el sector audiovisual también se alzaron voces pidiendo acciones más contundentes. Organizaciones de trabajadores solicitaron que se suspenda el rodaje hasta que se tengan claras las responsabilidades y se refuercen las condiciones de seguridad.

El caso ocurrió en el centro de Bogotá, donde se realizaban escenas de la nueva temporada.

Un hecho que sacudió la producción

Durante la grabación, una situación inesperada provocó una riña que terminó con tres personas fallecidas, entre ellas el agresor (José Cubillos García), además de un herido.

Entre las víctimas se encuentran dos miembros del equipo de transporte: Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Benavides Cárdenas, quienes formaban parte de la producción.

El hecho generó conmoción dentro del elenco y el equipo técnico, que ahora enfrenta no solo el duelo, sino también la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.

Por ahora, las autoridades continúan investigando lo ocurrido, mientras la producción se mantiene en pausa.