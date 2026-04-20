Actor de Sin senos sí hay paraíso sorprendió al mundo al revelar cómo Dios lo salvó del sangriento ataque

El actor Osvaldo de León impactó al revelar que, horas antes del ataque en una locación de ‘Sin senos sí hay paraíso’, sintió que Dios le habló y le pidió retirarse, una decisión que, según él, le salvó la vida.

“Sentí claramente que Dios me hablaba”

Osvaldo de León asegura que Dios le habló antes del ataque. (Instagram/Instagram)

El hecho ocurrió el sábado durante las grabaciones en Colombia, donde un ataque con arma blanca dejó tres personas fallecidas.

Sin embargo, el actor mexicano no se encontraba en el lugar en ese momento, ya que decidió retirarse antes tras una experiencia que describió como espiritual.

“Ayer (sábado) en la mañana sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”, escribió en sus redes sociales.

De León explicó que ese momento ocurrió mientras oraba, como parte de su rutina. “Puse música de alabanza y oré… y en ese instante sentí que debía irme”, detalló.

El mensaje, según indicó, fue tan fuerte que no dudó en actuar. “Reconozco que fue Dios dándome dirección, y tuve que actuar con discernimiento”, afirmó.

Una decisión que le salvó la vida

El actor también contó que intentó alertar a algunos compañeros. “Le dije a mi compañero que hiciera lo mismo… también le insinué a otra compañera que se retirara”, relató.

Horas después, ocurrió el ataque en el lugar donde él había estado.

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“Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo”, expresó, reflejando el impacto emocional tras lo sucedido.

De León pidió oraciones por las víctimas y sus familias, y aseguró que este hecho lo marcó profundamente.

“Que Dios les dé paz y fortaleza… que este suceso traiga cambios”, señaló.

Su testimonio ha generado impacto, al atribuir su salida del lugar a una experiencia que describe como una intervención divina.