¡Dolor e indignación! Familiar de víctima de Sin senos sí hay paraíso 4 estalla tras brutal crimen

Familiares y amigos realizaron una velatón para honrar a las víctimas. Fotos;El tiempo Colombia (eel tiempo colom/captura)

El dolor sigue presente tras la tragedia ocurrida durante el rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso, y ahora una familiar de una de las víctimas decidió alzar la voz en medio del duelo.

En una velatón realizada en Bogotá, amigos, familiares y personas del gremio audiovisual se reunieron para rendir homenaje a quienes perdieron la vida, pero también para exigir respuestas y mayor seguridad.

Durante la actividad, la prima de Henry Alberto Benavides, uno de los fallecidos, no ocultó su indignación por lo ocurrido y lanzó un fuerte mensaje.

“En este país hace falta mucha seguridad. Mi primo luchó por su trabajo y, trabajando honestamente, le arrebataron la vida”, expresó frente a medios locales, en medio de un ambiente cargado de tristeza.

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La prima de una de las víctimas pidió más seguridad en Bogotá.foto: Infobae (cap/captura)

El encuentro estuvo marcado por el encendido de velas, mensajes de despedida y llamados urgentes a las autoridades para que se tomen acciones concretas que eviten que hechos similares se repitan.

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De acuerdo con lo informado por Infobae, la velatón se realizó en la localidad de Teusaquillo y reunió a decenas de personas que pidieron justicia y mejores condiciones de seguridad en espacios laborales y públicos.

La tragedia ocurrió el pasado 18 de abril, cuando un hombre atacó a miembros del equipo de producción en plena jornada de grabación en el centro de Bogotá. El hecho dejó como saldo dos trabajadores fallecidos y otra persona herida.

El caso continúa bajo investigación, mientras crece la presión de familiares y ciudadanos para que se esclarezcan los hechos y se refuercen las medidas de seguridad.