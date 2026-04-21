Adiós a una leyenda de la comedia mexicana: muere Ricardo de Pascual

El actor mexicano Ricardo de Pascual, recordado por su participación en producciones de Chespirito y telenovelas de TelevisaUnivision, murió a los 85 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Una carrera de más de seis décadas

La noticia fue dada a conocer por la ANDI a través de sus redes sociales, donde destacaron la amplia trayectoria del intérprete.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio Ricardo de Pascual”, indicaron.

Con más de 60 años de carrera, el actor formó parte de múltiples producciones en cine, teatro y televisión, consolidándose como un rostro conocido del entretenimiento mexicano.

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Entre sus trabajos más recordados están El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, además de telenovelas como El privilegio de amar y programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Una vida marcada por la actuación

Ricardo de Pascual murió a los 85 años en México. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

En una de sus últimas entrevistas, el actor recordó cómo nació su vocación.

“Yo de niño jamás quise salir en festivales… me daba pena. Pero cuando vi la televisión dije: ‘Eso quiero hacer’”, contó en un pódcast.

En los últimos años, se había alejado de la actuación debido a problemas de salud, entre ellos una enfermedad pulmonar crónica.

A pesar de los pronósticos médicos, logró sobrellevar su condición por varios años. “Yo como el Teletón, orgullosamente terco”, dijo en tono humorístico.

Su fallecimiento ha generado mensajes de despedida por parte de seguidores y colegas, quienes destacan su legado en la televisión mexicana.

Causó terror

Una de las más recordadas participaciones de Ricardo fue en uno de los de los capítulos del Chavo del 8, cuando hizo el papel de un empresario, quien estuvo a punto de comprar la vecindad, hasta que el niño y sus demás compañeros hicieron lo imposible para que no se quedara con el inmueble.

El actor participó en producciones de Chespirito. (Tomada de X/Tomada de Twitter)