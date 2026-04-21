Silencio en el set: revelan cuándo y dónde dirán adiós a víctimas de tragedia ‘Sin senos sí hay paraíso’

Familiares y amigos ya se preparan para dar el último adiós a una de las víctimas. Foto: El tiempo Colombia (El Tiempo Colombia/captura)

La tragedia que golpeó a la producción de la serie Sin senos sí hay paraíso sigue generando impacto, y ahora se conocen nuevos detalles sobre el último adiós que le darán a una de las víctimas.

Han pasado varios días desde el violento hecho que terminó con la vida de dos integrantes del equipo técnico, identificado como Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, y poco a poco se van esclareciendo aspectos alrededor de lo ocurrido.

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Según Infobae, los familiares de Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años, ya compartieron la información sobre las honras fúnebres para quienes deseen acompañar a la familia en este difícil momento.

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Según se dio a conocer, el joven será velado desde este martes 21 de abril en una funeraria ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde allegados, amigos y compañeros podrán acercarse a despedirse.

Mientras tanto, las exequias se realizarán el miércoles 22 de abril a las 11 de la mañana en la parroquia Parroquia San Gerardo Mayela, en el barrio Galerías.

Las exequias se realizarán en una parroquia ubicada en Bogotá. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Posteriormente, el cuerpo será llevado al Parque Cementerio Jardines del Paraíso, donde se le dará sepultura en medio del dolor de quienes lo conocieron.

El caso, que involucró una riña dentro del equipo de producción, sigue bajo la lupa de las autoridades, mientras familiares y compañeros intentan asimilar lo sucedido y despedir a sus seres queridos.