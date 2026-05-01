Christian Nodal explota contra la empresa de su papá tras cancelación de concierto

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores tras anunciar la cancelación de uno de sus conciertos en Santiago de Chile, donde tenía previstas presentaciones los días 1 y 2 de mayo.

Horas antes, el artista había compartido su entusiasmo por llegar al país, pero la situación cambió de forma repentina.

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“Mi gente de Santiago de Chile, lamento mucho estar en esta situación, me da mucha tristeza, me da mucho coraje. No me llegaron mis músicos. Nosotros salimos directito del Palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión, que era llegar donde todos ustedes para cumplirles estas dos noches que les prometimos que iban a ser inolvidables. Y bueno, falló la logística; otra vez les quedo mal por culpa de terceros”, expresó el artista.

Christian Nodal tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Chile y reprogramarlo. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Problemas logísticos y señalamientos

El intérprete detalló que sus músicos no pudieron llegar a tiempo debido a inconvenientes logísticos. Según explicó, su equipo advirtió previamente a la empresa JG Music, propiedad de su padre, Jaime González, sobre la complejidad del traslado, sugiriendo el uso de un avión privado.

No obstante, esta opción fue descartada, lo que derivó en retrasos agravados por condiciones climáticas en Ciudad de México.

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Christian Nodal estaría teniendo problemas con su familia. (El Universal/El Universal)

Reprogramación y contexto personal

Ante este escenario, el concierto fue reprogramado para el domingo, mientras que el espectáculo del sábado se mantiene en agenda.

En los últimos días han surgido rumores sobre la relación del cantante con su familia y en un reciente concierto dejó entrever conflictos personales durante una de sus presentaciones:

“Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes. Los amo con todo mi ser y les doy todo mi respeto y mi amor desde el escenario y así va a ser siempre”, indicó.