Detienen a la suegra de Carolina Flores, principal sospechosa del asesinato de la exmiss

El caso de la exmiss Carolina Flores registró un avance significativo tras la captura de Erika Guadalupe Herrera, suegra de la víctima y principal sospechosa del crimen.

La mujer, de 63 años, fue detenida en Venezuela luego de permanecer prófuga durante quince días, tras los hechos ocurridos el pasado 15 de abril.

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Las autoridades lograron ubicarla gracias a un trabajo coordinado a nivel internacional.

Carolina Flores fue asesinada con arma de fuego. (Fernanda Cabrera/Facebook)

Acusación por feminicidio

Herrera enfrenta una acusación por feminicidio, luego de que las investigaciones la señalan como la presunta autora del ataque ocurrido dentro de la vivienda de la víctima en Ciudad de México.

Según un video que se viralizó en redes sociales, Erika habría seguido a Carolina y, posteriormente, disparado en varias ocasiones.

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“Con la orden de aprehensión en contra de Herrera, que obtuvieron de un juez de control, y la ayuda de la Fiscalía General de la República, el organismo gestionó una ficha roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a agentes venezolanos hallarla y encarcelarla.

“La mamá de Alejandro Sánchez, marido de Flores, se encuentra bajo custodia de la policía de dicha nación en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición”, informó Univisión.

Investigación y proceso en curso

Tras el crimen, su esposo ingresó al lugar y encontró a la víctima en el suelo, situación que ha generado cuestionamientos en el entorno cercano debido a su reacción y al tiempo en que se presentó la denuncia.

Después del hecho, la sospechosa huyó del país, lo que activó su búsqueda internacional. Ahora permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites para su extradición y el proceso judicial correspondiente.