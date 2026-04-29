Asesinato de Carolina Flores: esposo y suegra son acusados y se revela posible motivo

El caso de Carolina Flores continúa generando impacto tras nuevas declaraciones de familiares que cuestionan las circunstancias de su muerte.

Cinthia y Javier, quienes aseguran ser tíos de la víctima, sospechan que el asesinato habría sido planificado por Erika Guadalupe Herrera y Alejandro Sánchez, suegra y esposo de la exreina de belleza.

LEA MÁS: Aterrador video muestra el ataque contra exreina de belleza y la escalofriante frase de su suegra

Según información revelada por Univisión, ambos familiares sostienen que existirían intereses económicos relacionados con el crimen, lo que ha intensificado la polémica en torno al caso.

Carolina Flores fue asesinada el pasado 15 de abril. (Carolina Flores Gómez/IG)

Un posible móvil económico

De acuerdo con los testimonios, Carolina habría recibido una suma de dinero tras el homicidio de su padre, Jorge Flores, ocurrido en 2022 en un casino en California, donde presuntamente tres guardias lo habrían asfixiado.

Posteriormente, la víctima habría asumido el proceso legal y, tras un acuerdo alcanzado en 2024, se concretó un pacto económico cuyo monto no fue revelado a toda la familia.

LEA MÁS: Asesinan a exreina de belleza y señalan a su suegra como la principal sospechosa

“Tengo entendido que fue la señora Erika quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles”, expresó Cinthia en su testimonio. “Sí [Herrera] sabe cuánto dinero recibió Carolina”, agregó.

Sospechas sobre el entorno cercano

Javier señaló que el supuesto plan habría surgido con la intención de quedarse con ese dinero, enfatizando que la víctima no tenía necesidad económica.

Además, cuestionó la actitud del esposo tras el crimen y la rapidez con la que se casaron.

Carolina Flores tenía un bebé de ocho meses. (Facebook/Facebook)

“Caro no tenía necesidad y eso es lo que queremos que el público sepa, que no tenía necesidad y que sí hay dinero de por medio ahí y que seguramente ese también es otro motivo por el cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su mamá. Él es parte de esto, eh. No creo yo por un momento que sea inocente”, señaló Javier.

El caso sigue bajo investigación y las autoridades se encuentran buscando a Erika, quien figura como la principal sospechosa.