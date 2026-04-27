Revelan la escalofriante razón por la que esposo de exreina de belleza retuvo su cuerpo tras su muerte

El caso de la muerte de la exreina de belleza Carolina Flores, continúa generando impacto tras conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido el día de su muerte.

De acuerdo con información divulgada por el periodista Carlos Jiménez, el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, habría permanecido con el cuerpo durante varias horas.

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Revelaciones sobre las horas posteriores

Según lo expuesto en el programa C4 En Alerta, Sánchez habría indicado que permaneció en el lugar para poder alimentar a su bebé de ocho meses, quien aún se encuentra en etapa de lactancia.

Carolina Flores fue asesinada con arma de fuego. (Facebook/Facebook)

No obstante, no se detallaron las razones por las cuales habría esperado un día para notificar a las autoridades sobre lo sucedido.

Las versiones difundidas en redes sociales incluyen imágenes en las que se señala a Erika María, la suegra de la exreina, como la presunta responsable del ataque.

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En dichas grabaciones se escuchan gritos tras un primer disparo, seguidos de múltiples detonaciones. Posteriormente, se observa la llegada de la pareja de Flores junto al menor, momento en el que confronta a su madre.

La versión familiar y el proceso judicial

Reyna Gómez, madre de la exreina de belleza, compartió la explicación que su yerno le habría dado sobre lo ocurrido, en declaraciones a la presentadora Kerly Ruiz.

El esposo de Carolina Flores habría retenido el cuerpo de la joven para alimentar al bebé. (Facebook/Facebook)

“Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, mencionó.

Gómez también expresó su inconformidad por el hecho de que Sánchez permaneciera en el lugar con el bebé mientras la víctima se encontraba en el suelo.

Investigación en curso

El esposo acudió a la Fiscalía General de Justicia un día después del crimen, el 16 de abril, momento en el que notificó la muerte y señaló a su madre como responsable.

Desde entonces, las autoridades mantienen activa la búsqueda de la sospechosa, quien permanece desaparecida desde el 15 de abril.