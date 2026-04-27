Carolina Jaikel reaparece en redes para pedir ayuda y su mensaje conmueve

Carolina Jaikel volvió a redes para pedir ayuda y su mensaje generó reacción. (Instagram/Captura de video Instagram Carolina Jaikel)

Carolina Jaikel utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente por “Beto”, un ser querido que enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

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Según explicó, él padece un cáncer gástrico en etapa 4, con metástasis en el hígado, una situación que lo tiene luchando contra el tiempo.

“Hoy venimos a pedirles ayuda de la manera que cada quien pueda… Beto es una persona extraordinaria, con unas ganas enormes de vivir”, compartió.

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Jaikel explicó que, aunque ha recibido atención en la Caja Costarricense de Seguro Social, actualmente necesita un tratamiento que no puede esperar.

“Hay un tratamiento que en el seguro toma tiempo y eso es algo que él no tiene en este momento”, agregó, dejando claro lo delicado del caso.

Por eso, la familia decidió acudir a la solidaridad de la gente, pidiendo colaboración económica o, en su defecto, ayuda para difundir el mensaje.

Bryan Ruiz también pidió apoyo para esta causa. (Instagram/Instagram Carolina Jaikel)

Estas son las formas para ayudar a Beto. (Instagram/Captura de video Instagram Carolina Jaikel)

“Venimos con el corazón en la mano, de la manera que cada quien pueda”, expresó.

A este llamado también se sumó Bryan Ruiz, quien pidió apoyo para enfrentar esta situación.

El exfutbolista aseguró que cualquier ayuda suma, pero recalcó que el apoyo económico es clave para poder avanzar con el tratamiento que necesita Beto.

Además, destacó la importancia del respaldo emocional.

“Las oraciones son fundamentales… ojalá puedan ayudar a Beto en esta lucha”, comentó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de SINPE al número 7247-6987, además de otras plataformas que la familia ha habilitado para recaudar fondos.

Carolina Jaikel volvió a redes para pedir ayuda y su mensaje generó reacción. (Instagram/Captura de video Instagram Carolina Jaikel)

El mensaje también tocó fibras sensibles porque la propia Carolina sabe lo que significa enfrentar una enfermedad así.

A ella le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis ósea en junio del 2025, y desde entonces ha llevado un proceso fuerte de tratamientos, incluso con viajes a Estados Unidos.

Por eso, su llamado no solo es de apoyo, sino también desde la experiencia.

Hoy, más allá de su historia personal, decidió alzar la voz por alguien más que necesita ayuda urgente.