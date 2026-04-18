Emotivo mensaje de Andrea Salas a Carolina Jaikel tras noticia esperanzadora: “Eres un milagro de Dios”

Andrea Salas a Carolina Jaikel: “Eres un milagro de Dios” (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Andrea Salas conmovió a muchos al dedicarle unas profundas palabras a Carolina Jaikel, quien recientemente compartió una noticia esperanzadora en su lucha contra el cáncer.

“Ayer Dios nos confirmó su presencia una vez más, de una manera tan preciosa; tu mensaje fue algo que me sacó las lágrimas, le damos gracias a Él por la respuesta que necesitábamos. Eres un milagro de Dios, un gran, gran ejemplo de admiración y gratitud. Una familia con propósito. Aquí seguiremos orando por tu vida, amiguita, desde lejos, y para siempre agradecidos con nuestro Señor por ser tan bueno. Los queremos muchísimo”, escribió Salas.

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Una noticia que llena de fe

El mensaje llegó tras la esperanzadora noticia del PET scan limpio. (redes/Instagram)

El mensaje llega luego de que Jaikel revelara que su primer PET scan salió limpio, un paso muy importante en su proceso tras meses enfrentando un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Esto indica que Jaikel ha alcanzado uno de los hitos más esperanzadores en su lucha contra la enfermedad, ya que un PET scan “limpio” significa que, en este momento, los exámenes de alta tecnología no detectan células cancerosas activas en su cuerpo.

La publicación de Carolina estuvo cargada de fe y agradecimiento, dejando claro que este resultado representa una luz en medio del camino que ha recorrido.

“El primero de muchos, si Dios quiere”, escribió con esperanza.

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Rodeada de apoyo

Las palabras de Andrea reflejan el cariño y respaldo que ha recibido Jaikel durante todo este proceso, no solo de su familia, sino también de personas cercanas que han estado pendientes de su evolución.

Además de celebrar este avance, Carolina también agradeció las oraciones y el apoyo que le han enviado.

“Gracias por tantas oraciones, por tanto amor. No cabe más agradecimiento en el corazón”, expresó.

Andrea Salas le dedicó un emotivo mensaje a Carolina Jaikel. (Instagram Andrea Salas/Instagram Andrea Salas)

La lucha continúa

Aunque la noticia es motivo de alegría, Jaikel dejó claro que el proceso sigue y que continuará con su tratamiento.

La esposa de Bryan Ruiz aseguró que seguirá con quimioterapias de mantenimiento para evitar que la enfermedad regrese, ahora con más fuerza y fe que nunca.

Más ahora con este resultado que es especialmente alentador dado que su diagnóstico inicial incluía metástasis ósea (el cáncer se había extendido a los huesos), por lo que este avance confirma que su organismo está respondiendo positivamente al tratamiento, permitiéndole a ella y a su familia ver una luz de victoria en un proceso que sigue siendo complejo, pero que hoy les da un respiro de profunda fe y alivio