Nana de hijos de Carolina Jaikel y Bryan Ruiz lanza poderoso mensaje tras remisión del cáncer de su jefa

La gran noticia que dio Carolina Jaikel este jueves en la noche, de que su cáncer está en remisión, según los primeros exámenes tras su tratamiento, llenó de felicidad y esperanza a cientos de seguidores.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz compartió el avance en su lucha contra la enfermedad, generando una avalancha de mensajes de apoyo.

Blankis Lovo, así se identifica en redes, cuida a Benjamín y Leonardo desde que eran muy chiquitos. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Un mensaje que tocó el corazón de todos

Entre los cientos de comentarios, uno de los que más llamó la atención fue el de la niñera de sus hijos, identificada en redes como Blankis Lovo.

Jaikel compartió en sus historias de Instagram las palabras llenas de fe con las que la cuidadora celebró el resultado médico.

“Nunca he dudado del poder que tiene Dios para hacer milagros, pero también nunca deja de impresionarme la manera en que Él trabaja, y ser testigo de cómo Dios ha puesto cada pieza de este rompecabezas, hace que me enamore más de Él”, afirmó Blankis sobre la noticia que dio su jefa.

La niñera de los hijos de Carolina Jaikel y Bryan Ruiz celebró con este emotivo mensaje la gran noticia que recibió su jefa en su lucha contra el cáncer. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Una dura batalla contra el cáncer

Caro lucha desde hace 10 meses contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea, una condición detectada en fase 4, lo que hacía el panorama médico poco alentador.

Sin embargo, la fe y la fortaleza han sido claves en este proceso que hoy muestra un giro positivo.

Fe, familia y esperanza

El mensaje de Blankis, acompañado de una fotografía junto a Carolina, evidencia el gran cariño que existe entre ambas y la unión que ha sostenido a la familia durante este difícil proceso.

La noticia de la remisión no solo marca un avance médico, sino también un momento de esperanza para quienes han seguido de cerca esta historia y luchan contra un pronóstico médico así de duro.

Carolina Jaikel comunicó así la gran noticia de que su cáncer está en remisión. Fotografía: Instagram. (Captura de Instagram/Captura de Instagram)

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