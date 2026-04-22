Farándula

Asesinan a exreina de belleza y señalan a su suegra como la principal sospechosa

La muerte de Carolina Flores, ex Miss Teen Universe por Baja California, ha generado conmoción

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana que participó en Miss Teen Universe representando a Baja California, ha causado impacto a nivel internacional.

La joven, de 27 años, fue atacada con arma de fuego el pasado 15 de abril en Ciudad de México.

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De acuerdo con medios como People, Milenio y N+ Noticias, Flores se encontraba en compañía de su novio Alejandro y su suegra, Érika María, quien ha sido señalada como la principal sospechosa en el caso.

Carolina Flores habría sido asesinada con arma de fuego.
Carolina Flores habría sido asesinada con arma de fuego. (Fernanda Cabrera/Facebook)

Sospechas dentro del entorno cercano

Según los reportes, Alejandro presentó una denuncia un día después del crimen, acusando a su propia madre. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen esta versión.

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Las investigaciones señalan que la víctima recibió varios disparos en la cabeza, cuello y pómulo. Un elemento que genera dudas es que el guarda de seguridad del edificio aseguró no haber escuchado detonaciones el día de los hechos.

Hallazgos clave y exigencia de justicia

N+ Noticias informó que en la vivienda donde habría ocurrido el crimen se encontraron un arma de fuego, siete casquillos percutidos y cuatro balas deformadas. La suegra de la víctima no ha sido localizada.

El caso continúa bajo investigación, mientras Reynna, madre de Carolina, organiza una marcha para exigir justicia y esclarecer lo sucedido.

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Exreina de bellezaCarolina FloresMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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