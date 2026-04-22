Asesinan a exreina de belleza y señalan a su suegra como la principal sospechosa

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana que participó en Miss Teen Universe representando a Baja California, ha causado impacto a nivel internacional.

La joven, de 27 años, fue atacada con arma de fuego el pasado 15 de abril en Ciudad de México.

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De acuerdo con medios como People, Milenio y N+ Noticias, Flores se encontraba en compañía de su novio Alejandro y su suegra, Érika María, quien ha sido señalada como la principal sospechosa en el caso.

Carolina Flores habría sido asesinada con arma de fuego. (Fernanda Cabrera/Facebook)

Sospechas dentro del entorno cercano

Según los reportes, Alejandro presentó una denuncia un día después del crimen, acusando a su propia madre. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen esta versión.

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Las investigaciones señalan que la víctima recibió varios disparos en la cabeza, cuello y pómulo. Un elemento que genera dudas es que el guarda de seguridad del edificio aseguró no haber escuchado detonaciones el día de los hechos.

Hallazgos clave y exigencia de justicia

N+ Noticias informó que en la vivienda donde habría ocurrido el crimen se encontraron un arma de fuego, siete casquillos percutidos y cuatro balas deformadas. La suegra de la víctima no ha sido localizada.

El caso continúa bajo investigación, mientras Reynna, madre de Carolina, organiza una marcha para exigir justicia y esclarecer lo sucedido.