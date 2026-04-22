Farándula

Gaby Jiménez celebra el sueño que Teletica le hizo realidad: “Dios lo puso en mi camino”

Periodista deportiva llegó a la televisora del trencito a finales del 2019

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Por Manuel Herrera

La periodista Gabriela Jiménez está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera y no lo ocultó.

La comunicadora de Teletica fue confirmada como parte del equipo que viajará a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Gaby Jiménez
Gaby Jiménez es figura de Teletica desde el 2019. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram/Instagram)

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Se trata de su primera cobertura mundialista, un logro que llega seis años después de su ingreso a la televisora del trencito.

“Mi primera cobertura mundialista”

Tras oficializarse su nombre, Gaby celebró el momento en redes sociales con un mensaje lleno de emoción.

“Y un día, después de muchos años, Dios lo puso en mi camino. Mi primera cobertura mundialista”, expresó la también presentadora de 7 Estrellas.

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Gaby Jiménez
Gaby Jiménez celebró así el fichaje de Teletica para ir a la Copa del Mundo. (Instagram/Instagram)

El equipo que representará a Teletica

Junto a Jiménez, canal 7 anunció en esta primera convocatoria a los periodistas: Gustavo López, Eduardo Castillo y Josué Quesada.

Además, en un evento privado con anunciantes y socios comerciales, se reveló que también formarán parte de la cobertura figuras como: Diego Obando, Kevin Jiménez, Rose Davis, Mauricio Astorga, Diego Garro, Courtney y Maribel García, sobrina de Maribel Guardia.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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