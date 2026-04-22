Gaby Jiménez celebra el sueño que Teletica le hizo realidad: “Dios lo puso en mi camino”

La periodista Gabriela Jiménez está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera y no lo ocultó.

La comunicadora de Teletica fue confirmada como parte del equipo que viajará a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Gaby Jiménez es figura de Teletica desde el 2019. Fotografía: Instagram Gaby Jiménez. (Instagram/Instagram)

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Se trata de su primera cobertura mundialista, un logro que llega seis años después de su ingreso a la televisora del trencito.

“Mi primera cobertura mundialista”

Tras oficializarse su nombre, Gaby celebró el momento en redes sociales con un mensaje lleno de emoción.

“Y un día, después de muchos años, Dios lo puso en mi camino. Mi primera cobertura mundialista”, expresó la también presentadora de 7 Estrellas.

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Gaby Jiménez celebró así el fichaje de Teletica para ir a la Copa del Mundo. (Instagram/Instagram)

El equipo que representará a Teletica

Junto a Jiménez, canal 7 anunció en esta primera convocatoria a los periodistas: Gustavo López, Eduardo Castillo y Josué Quesada.

Además, en un evento privado con anunciantes y socios comerciales, se reveló que también formarán parte de la cobertura figuras como: Diego Obando, Kevin Jiménez, Rose Davis, Mauricio Astorga, Diego Garro, Courtney y Maribel García, sobrina de Maribel Guardia.