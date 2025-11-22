Farándula

Una esposa buscó a Gaby Jiménez para darle un regalo a su marido que lo dejó en un puro temblor

Presentadora de canal 7 demostró con lo que hizo que tiene un gran corazón

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Gaby Jiménez demostró el gran corazón que tiene con un hermoso y especial gesto que tuvo con un limonense quien cumplía años.

LEA MÁS: Gaby Jiménez habla de su regreso a uno de los programas más vistos de Teletica: “Me siento superhonrada”

Precisamente fue la esposa del hombre al que sorprendió Gaby quien compartió en TikTok el detalle que tuvo la periodista y presentadora de canal 7 con su marido.

Gaby Jiménez quedó emocionada y agradecida con la sorpresa de cumpleaños que recibió en Teletica.
Gaby Jiménez tuvo un detalle muy especial con un limonense que cumplía años. (Instagram/Instagram)

“Cuando tu esposo vive enamorado de Gaby Jiménez y le llega algo que no esperaba”, escribió Hetzel Calderón al compartir el video de la gran sorpresa.

Sorprendido y feliz

Como Luis, el limonense cumpleañero, es un fiel admirador de Gaby ella lo sorprendió con un lindo mensaje de cumpleaños que le envió por WhatsApp.

El hombre emocionado con celular en mano, su hija a la par y su esposa grabando el momento reprodujo el mensaje, y de inmediato en su cara se dibujó una gran sonrisa.

Gaby Jiménez sorprende a limonense en su cumpleaños

LEA MÁS: Keyla Sánchez, Gabriela Jiménez e Ítalo Marenco serán presentadores de la Teletón 2025

“Hola hola, ¿cómo está, Luis? Un gusto saludarlo. Feliz cumpleaños”, inició Gaby su mensaje.

Luego contó algunos datos del homenajeado, como su apodo y lugar de trabajo, emocionando aún más a su admirador.

“De todo corazón le deseo un muy feliz día. Que Dios lo acompañe, le permita pasar un día bendecido y muy alegre con sus seres amados”, agregó.

Para cerrar le mandó un abrazo, un “besote” y le reiteró sus deseos de que disfrute mucho de su día.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gaby JiménezTeleticacanal 7
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.