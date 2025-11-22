Una esposa buscó a Gaby Jiménez para darle un regalo a su marido que lo dejó en un puro temblor

Gaby Jiménez demostró el gran corazón que tiene con un hermoso y especial gesto que tuvo con un limonense quien cumplía años.

Precisamente fue la esposa del hombre al que sorprendió Gaby quien compartió en TikTok el detalle que tuvo la periodista y presentadora de canal 7 con su marido.

Gaby Jiménez tuvo un detalle muy especial con un limonense que cumplía años. (Instagram/Instagram)

“Cuando tu esposo vive enamorado de Gaby Jiménez y le llega algo que no esperaba”, escribió Hetzel Calderón al compartir el video de la gran sorpresa.

Sorprendido y feliz

Como Luis, el limonense cumpleañero, es un fiel admirador de Gaby ella lo sorprendió con un lindo mensaje de cumpleaños que le envió por WhatsApp.

El hombre emocionado con celular en mano, su hija a la par y su esposa grabando el momento reprodujo el mensaje, y de inmediato en su cara se dibujó una gran sonrisa.

Gaby Jiménez sorprende a limonense en su cumpleaños

“Hola hola, ¿cómo está, Luis? Un gusto saludarlo. Feliz cumpleaños”, inició Gaby su mensaje.

Luego contó algunos datos del homenajeado, como su apodo y lugar de trabajo, emocionando aún más a su admirador.

“De todo corazón le deseo un muy feliz día. Que Dios lo acompañe, le permita pasar un día bendecido y muy alegre con sus seres amados”, agregó.

Para cerrar le mandó un abrazo, un “besote” y le reiteró sus deseos de que disfrute mucho de su día.