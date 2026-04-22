Shirley Álvarez se prepara así para la tierna etapa de su vida que pronto disfrutará

La bellísima Shirley Álvarez dejó ver el lado más tierno de su vida con un gesto que derritió a sus seguidores.

A través de una historia en Instagram, la expresentadora de Teletica mostró lo feliz e ilusionada que está con la llegada de Olivia, la hija de su hermana.

Shirley Álvarez se prepara para asumir un rol soñado: el de ser tía. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

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Hace unas semanas, la periodista de ESPN, Natalia Álvarez, confirmó que está esperando bebé, noticia que llenó de alegría a toda la familia.

Un adelanto lleno de amor

Este martes, Shir evidenció que ya se está preparando para su rol como tía consentidora.

La esposa del chef Daniel Vargas compartió una imagen de un vestido y unas sandalias que, todo apunta, compró para su sobrinita.

“Imaginando cómo se te verán los outfits”, escribió Álvarez, acompañando el mensaje con el nombre de Olivia, su sobrinita.

Shirley Álvarez se perfila a ser una tía muy chineadora. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Un 2026 lleno de cambios en la familia

El pasado 28 de marzo, Natalia confirmó que ella y su esposo, Juan Esteban Varela, serán papás de una niña.

La noticia llegó pocos días después de su boda, celebrada apenas diez días antes, marcando un año de grandes cambios para la pareja.

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Ilusión por la llegada de Olivia

Sin duda, la familia Álvarez vive una etapa cargada de emoción, y Shirley ya se perfila como una tía más que chineadora.

Shirley Álvarez en la revelación del sexo del primer hijo de su hermana, Natalia Álvarez. (Shirley Álvarez/Cortesía)

La llegada de Olivia no solo suma una nueva integrante a la familia, sino también momentos llenos de amor y expectativa para ellos.