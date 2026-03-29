Natalia Álvarez vivió un día que nunca olvidará y descubrió si será mamá de un niño o de una niña

La periodista costarricense Natalia Álvarez vivió un nuevo capítulo de felicidad este fin de semana al realizar la revelación de género de su bebé, confirmando que se convertirá en madre de una niña.

Un momento lleno de emoción

Natalia Álvarez tiene un año de relación con el economista Juan Esteban Varela. Foto: Exclusiva de La Teja (Cortesía/Cortesía)

La comunicadora, quien trabaja para ESPN en México, compartió este momento junto con su familia en una actividad especial cargada de alegría.

La revelación llega semanas después de que anunciara su embarazo, noticia que describió como una “doble felicidad”, ya que también confirmó su matrimonio con el empresario Juan Esteban Varela.

Una noticia que sorprendió

Álvarez había contado que el embarazo llegó antes de lo planeado y que, al momento de hacerlo público, ya tenía cerca de tres meses de gestación.

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Desde entonces, ha compartido parte de este proceso con sus seguidores.

Con la confirmación de que espera una niña, la periodista suma un nuevo motivo de celebración en esta etapa de su vida.

La noticia ha generado múltiples reacciones entre seguidores y colegas, quienes le han enviado mensajes de felicitación.