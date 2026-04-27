Tica fue nominada por MrBeast para competir por millonario premio y usted puede ayudarla

Una joven costarricense ha captado la atención en redes sociales tras revelar que fue nominada para participar en la nueva temporada del famoso reality internacional Beast Games.

Se trata de Melania Pacheco, quien figura entre las aspirantes a formar parte de la tercera edición del programa liderado por MrBeast.

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Una oportunidad global sin precedentes

La tercera temporada del programa de Prime Video llegará con un formato completamente renovado y ambicioso. Según ha explicado el propio creador del proyecto, la intención es reunir a un participante por cada país del mundo.

Melania Pacheco necesita de su voto. (Melania Pacheco/Instagram)

El reality pondrá a prueba las capacidades físicas, mentales y estratégicas de los concursantes, quienes competirán por un premio de cinco millones de dólares (más de dos mil millones de colones).

El llamado al apoyo en redes sociales

Pacheco dio a conocer la noticia a través de un video publicado en sus plataformas digitales, donde invitó a sus seguidores a apoyarla en el proceso de selección.

“Hace unos días recibí la noticia de que Mister Beast me nominó para representar nuestro país en los Beast Games, en la temporada 3, y para eso apreciaría muchísimo que votés por mí”, expresó la joven.

Además, explicó que el enlace para votar se encuentra disponible en su perfil de Instagram, donde los interesados pueden ingresar y buscar su candidatura.

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“Me encantaría poder representar a nuestro país, poder servirles de todo corazón y saber que Dios me acompañaría en esto es una oportunidad increíble, así que apreciaría mucho tu voto”, agregó.

Una competencia de alto nivel

En caso de ser seleccionada, la participante deberá enfrentarse a retos exigentes que pondrán a prueba sus habilidades en distintos escenarios. La competencia no solo requiere destreza física, sino también inteligencia, estrategia y capacidad de adaptación.