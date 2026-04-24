¿Quién es Juan, el mexicano que se volvió viral en reto de MrBeast?

El youtuber MrBeast volvió a captar la atención global con uno de sus desafíos, pero fue Juan, un participante mexicano, quien terminó robándose el protagonismo tras resistir más de 60 días dentro de un supermercado.

Un reto extremo que cambió todo

Fanáticos del youtuber vivirán experiencias inéditas en el parque Beast Land. (Instagram Mrbeast/Instagram Mrbeast)

El desafío consistía en permanecer el mayor tiempo posible dentro de un supermercado en Carolina del Norte, con un premio de 250 mil dólares (114 millones de colones) para el último en salir. De 77 personas, solo 33 aceptaron el reto, entre ellas Juan y su hijo.

Lo que comenzó como una experiencia llamativa se transformó en una competencia intensa, marcada por conflictos, tensiones y desgaste emocional entre los participantes.

Tras la salida de su hijo por compromisos académicos, Juan decidió continuar solo en la competencia, extendiendo su permanencia por más de dos meses. Su actitud tranquila y resiliente contrastó con el comportamiento de otros concursantes.

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Incluso enfrentó situaciones de bullying, donde otros participantes intentaron sabotearlo y aislarlo. Aun así, su reacción serena y su capacidad para mantenerse firme lo convirtieron en uno de los favoritos del público.

La fortaleza que conquistó redes

Juan, participante del reto de MrBeast, se volvió viral por su resistencia. (Tomada de X/Tomada de X)

Juan destacó por su forma de sobrellevar la competencia: cantaba, cocinaba y mantenía una actitud positiva pese al entorno hostil. Esa imagen conectó rápidamente con la audiencia.

Su historia se viralizó luego de la publicación del reto en YouTube, posicionándolo entre los finalistas que continúan en competencia por el premio mayor.

Un perfil que genera curiosidad

Aunque no es una figura pública, se ha difundido que Juan sería originario de Hidalgo, México. Su historia sigue generando interés mientras el reto avanza y las reglas cambian para los participantes.