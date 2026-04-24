Actriz costarricense apareció en famosa serie sin saber qué estaba grabando al lado de una superestrella

Anto Jiménez, una actriz costarricense radicada en Estados Unidos, compartió cómo vivió una experiencia inesperada al formar parte de la serie Euphoria, una de las producciones más reconocidas de la televisión actual.

La joven explicó que todo comenzó cuando fue convocada a un casting sin conocer mayores detalles del proyecto.

LEA MÁS: Alonso Solís reaparece y comparte mensaje alentador en medio de su recuperación

“Resulta que a mí me dicen: ‘venga tal día a las 5 a.m., a los estudios de Fox’. Entonces yo voy, yo sabía que iba a ser el papel de una chica que está al lado de la piscina”, mencionó.

Anto Jiménez compartió su experiencia por medio de un video en TikTok. (Anto Jiménez/TikTok)

Un proceso detrás de cámaras

Durante la preparación, le solicitaron llevar vestidos de baño negros para definir el estilo adecuado en el set. Finalmente, utilizó un traje proporcionado por la producción.

“Entonces me dicen: ‘traiga sus trajes de baño, traiga varias opciones y cuando llegamos decidimos si nos gusta o no, dependiendo de lo que el director artístico quiera, algo así”, indicó.

También destacó las estrictas medidas dentro del rodaje, donde no se permite el uso de teléfonos.

LEA MÁS: Aterrador video muestra el ataque contra exreina de belleza y la escalofriante frase de su suegra

“Ningún actor ni ninguna persona de los que trabajan en la producción pueden andar el teléfono en la mano, ¿por qué? Porque si se filtra algún tipo de información, esto puede representar una pérdida grandísima para este tipo de shows", señaló.

Anto Jiménez aparece unos segundos en la escena. (Anto Jiménez/TikTok)

Un momento inolvidable

La actriz relató que compartió escena con más de 150 extras, aunque solo unos pocos aparecieron en pantalla, incluyendo ella. Además, destacó que estuvo junto a la actriz Sydney Sweeney durante el rodaje.

“La había visto, la conocía de cara, pero como un mortal cualquiera, se pone a actuar, sale y se va, vuelven a reacomodar el set, vuelven a grabar, sale y se va. Entonces, en todo rato estuvo a la par mía”, agregó.

Aunque su aparición es breve, aseguró que la experiencia fue inolvidable y que con el tiempo comprendió la magnitud del proyecto en el que participó.