Aterrador video muestra el ataque contra exreina de belleza y la escalofriante frase de su suegra

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana que participó en Miss Teen Universe representando a Baja California, continúa generando impacto tras la difusión de un video que mostraría el momento exacto de su asesinato.

Las imágenes habrían sido captadas por una cámara de seguridad dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

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Según el material difundido por Grupo Fórmula en YouTube, en el video se observa el antes, durante y después del ataque, lo que ha generado nuevas reacciones a nivel internacional.

Carolina Flores habría sido asesinada por su suegra. (Facebook/Facebook)

Lo que ocurrió dentro de la vivienda

En la grabación, Carolina y su suegra Érika, señalada como principal sospechosa, aparecen conversando con normalidad antes de que la joven se dirija a una habitación.

Érika la sigue y segundos después, se escucha un primer disparo y la víctima cae al suelo y se oyen sus gritos de dolor, luego se escuchan más detonaciones.

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Posteriormente, se ve a su pareja ingresar con el bebé en brazos y cuestionar lo ocurrido.“¿Qué hiciste, loca?”, se escucha decir al joven. “Nada, que me hizo enojar”, le responde su madre. “¿Qué te pasa, mamá? Es mi familia”, menciona él. A lo que la mujer detalla “Tú familia es mía, eres mío”.

Investigación continúa

El caso permaneció sin ser reportado públicamente hasta el día siguiente, lo que ha generado aún más cuestionamientos. Hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar a la principal sospechosa.

El crimen de Carolina Flores sigue bajo investigación, mientras surgen nuevos elementos que podrían ser clave para esclarecer lo sucedido.