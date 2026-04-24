¿Habrá boda entre Toni Costa y Mimi Ortiz? Esta inesperada respuesta dio el bailarín

El bailarín y coreógrafo Toni Costa se refirió públicamente a su relación con la presentadora costarricense Mimi Ortiz y dejó clara su postura sobre un posible matrimonio en el futuro.

Relación avanza sin prisa

Mimi Ortiz y Toni Costa, exparticipantes de Mira quién baila de Teletica. (redes/Instagram)

Durante una entrevista con Mezcal TV, el español explicó que, aunque no reside completamente en Costa Rica debido a su hija y a sus compromisos laborales, viaja con frecuencia para compartir con Ortiz. La relación, según indicó, continúa fortaleciéndose con el tiempo.

Ante la consulta directa sobre si planea llegar al altar, Costa fue prudente pero no cerró la puerta y es que a pesar de la distancia, el amor está primero y sí se ven juntos hasta que la muerte los separe.

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“Bueno, el que manda es Dios. En nuestro corazón está obviamente dar ese paso, no tenemos fecha, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo sigue la relación”, afirmó.

Sin fecha, pero con intención

Toni Costa Mimi Ortiz (Instagram/La Nación)

El coreógrafo dejó entrever que existe una intención real de formalizar la relación, aunque prefieren avanzar sin presiones. “Seguimos conociéndonos, seguimos disfrutándonos y si Dios quiere, claro que sí”, agregó.

Sus declaraciones reflejan una etapa de estabilidad, pero también de cautela, priorizando el proceso de la relación antes de tomar decisiones definitivas como el matrimonio.