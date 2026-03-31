Mimi Ortiz aclara si Adamari López prohibe que ella publique fotos con Alaïa, hija de Toni Costa

Mimi Ortiz respondió una duda que desde hace tiempo venía generando comentarios entre sus seguidores. (redes/Instagram)

Mimi Ortiz decidió ponerle freno a uno de los rumores que más le venían haciendo en redes sociales y aclaró, de una vez por todas, por qué nunca publica fotos junto a Alaïa, la hija de Toni Costa y Adamari López.

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Desde hace tiempo, muchos seguidores vienen notando que, aunque Mimi sí comparte momentos de su vida personal, nunca sube imágenes en las que aparece la pequeña, pese a que sí convive con ella con bastante frecuencia.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, a Mimi le consultaron sin rodeos si era cierto que no se tomaba fotos con Alaïa por un tema relacionado con Adamari López.

La influencer, lejos de esquivar el tema, decidió responder de forma clara y sin darle muchas vueltas.

Así respondió Mimi Ortiz. (captura/captura)

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“Falso. Sí me tomo fotos, no las publico por decisión propia”, contestó.

Con esa breve, pero contundente respuesta, Mimi dejó claro que no existe ninguna prohibición ni tampoco una imposición por parte de Adamari, como algunos usuarios en redes sociales habían llegado a pensar.

La influencer costarricense aclaró que sí se toma fotos con Alaïa, pero que no las publica. (Mimi Ortiz/Instagram)

La duda tomó fuerza por fiesta de cumpleaños

El tema volvió a tomar fuerza recientemente luego de la fiesta sorpresa de cumpleaños número 11 de Alaïa, celebración en la que Mimi estuvo presente y sobre la que incluso compartió algunas imágenes en sus historias de Instagram.

Sin embargo, en ninguna de esas publicaciones apareció la hija de Adamari y Toni, algo que volvió a despertar comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

En su momento, Mimi comentó que la había pasado muy bien y que disfrutó muchísimo la actividad, pero nuevamente evitó mostrar a la pequeña en sus redes.

Eso hizo que más de uno se preguntara si había alguna razón de fondo detrás de esa decisión.

Toni Costa ya había dado una explicación

Semanas atrás, Toni Costa también se refirió al tema y explicó por qué no suelen compartir imágenes en las que aparezcan juntos él, Mimi, Alaïa y el hijo de Ortiz.

Según contó, esa decisión responde a un tema de respeto hacia el entorno familiar, tanto por la mamá de Alaïa como por el papá del pequeño.