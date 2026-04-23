Exreina de belleza y madre de un bebé asesinada: suegra es la principal sospechosa

La muerte de Carolina Flores, exmiss Teen Universe Baja California 2017, sigue generando impacto tras conocerse nuevos aspectos de su vida personal.

Un video difundido por Univisión reveló que la joven era madre de un bebé de apenas ocho meses.

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“Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé, porque ella dejó un bebé de ocho meses”, expresó Reynna Gómez, madre de Carolina, a medios mexicanos.

Carolina Flores fue asesinada el pasado 15 de abril. (Facebook/Facebook)

Un caso que sigue bajo investigación

Según los reportes, el bebé dependía directamente de su madre, ya que aún era alimentado con leche materna. Gómez comentó que mantiene comunicación con el padre del menor para conocer su estado.

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Flores, de 27 años, fue atacada con arma de fuego el pasado 15 de abril en Ciudad de México. Medios como People, Milenio y N+ Noticias informaron que se encontraba con su pareja y su suegra, quien es señalada como la principal sospechosa. Ella aún no ha sido localizada.