Farándula

Así fue como nació la historia de Araya Vlogs con su actual novia

Araya Vlogs y su novia protagonizan una historia que ha conmovido en redes sociales

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El creador de contenido Araya Vlogs, cuyo nombre real es Christopher Araya, se ha convertido nuevamente en tendencia tras viralizarse un video en TikTok en el que una seguidora lo describía como su “amor imposible”.

La situación generó una inesperada reacción de su novia, Fabiola Leitón, quien respondió con humor: “Pues sí, amiga, lo siento“, lo que aumentó el interés de los seguidores por conocer más sobre su relación.

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Así nació su historia de amor

Leitón decidió compartió un video el año anterior en el que relató cómo comenzó su historia junto al influencer. A través de imágenes y frases, explicó que su relación no surgió en redes sociales.

Araya Vlogs
Araya Vlogs conoció a su novia desde que eran pequeños. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

“No nos conocimos por Instagram, tampoco por Facebook, ni en ninguna red social y siempre estuvimos en los mismos lugares, coincidimos con las mismas personas, estuvimos frente a frente, hasta que la vida se encargó de juntarnos en el momento indicado”, explica la serie de imágenes.

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Una conexión que viene desde el pasado

El video generó miles de reacciones y comentarios. Entre ellos, destacó el de una seguidora que escribió: “Desde la escuela juntos, pero realmente juntos en el tiempo perfecto, Fabi”, a lo que ella respondió afirmativamente.

La historia refleja cómo ambos se conocían desde pequeños y, con el paso del tiempo, su vínculo evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental que hoy comparten públicamente.

Fabiola Leitón y Araya Vlogs presumen su amor en redes sociales.
Fabiola Leitón y Araya Vlogs presumen su amor en redes sociales. (Fabiola Leitón/TikTok)
Estas fueron las palabras de la seguidora.
Estas fueron las palabras de la seguidora. (Fabiola Leitón/TikTok)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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