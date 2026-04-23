Piden colaboración para periodista que adquirió una gran deuda para honrar la muerte de su hijo

William Hernández (al centro) pasa por un difícil momento por la muerte de su hijo. (Cortesía William Hernández)

Un grupo de artistas nacionales se unió para tenderle una mano al periodista y productor William Hernández, quien atraviesa un momento muy difícil tras la muerte de su hijo.

El joven Joshua William Hernández Sancho, de 26 años, falleció el pasado 8 de marzo en un accidente de tránsito, una pérdida que golpeó fuertemente al comunicador. A ese dolor se le sumó una complicada situación económica, luego de adquirir una deuda para poder darle santa sepultura.

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Ante esto, varios músicos decidieron organizar un baile benéfico para ayudarlo a salir adelante.

La actividad se realizará este jueves 23 de abril en el Rancho Garibaldi, de 6 p. m. a 11 p. m., con cinco horas de espectáculo y la participación de nueve artistas.

Entre los que se sumaron a la causa están Kike de Heredia, Gregory Cabrera, Willy Granados (vocalista de Gaviota), Manguera, Tipi Royer de Marfil, entre otros, quienes donarán su talento para apoyar al periodista.

Si desea ayudar al periodista William Hernández se habilitó el número de sinpe 7290-6677.

El objetivo es claro: reunir el dinero necesario para que Hernández pueda cancelar la deuda que adquirió tras las honras fúnebres de su hijo. Según explicaron los organizadores, si unas 140 personas colaboran con 1.000 colones, se lograría recaudar 1.400.000 colones, y si al baile asisten al menos 150 personas pagando una entrada de 4.000 colones, se sumarían 600.000 más, alcanzando así los dos millones que necesita.

Además, dejaron claro que todo el esfuerzo se está haciendo de corazón, sin cobrar gastos adicionales, con el único fin de ayudar en este momento tan complicado.

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Kike de Heredia de hecho aclaró que él no está pidiendo ni la gasolina para viajar desde Agua Zarcas de San Carlos hasta San José y que aunque ya no canta los temas de su grupo Carnaval, lo que hará será una presentación especial.

“Le he pedido a estas ocho personas que si me darían la gran bendición de que ellos canten conmigo, para mí sería un honor compartir mis canciones con estos cantantes y dijeron que sí, así que van a ver un espectáculo muy bonito”, dijo Kike de Heredia.

El cantante y músico Kike de Heredia llegará junto con su trompeta para ayudar a su amigo. (Cortesía)

Quienes deseen colaborar pueden asistir al evento o compartir la información, en un gesto de solidaridad hacia un padre que enfrenta no solo el duelo, sino también una carga económica inesperada. También se habilitó el número de Sinpe 7290-6677 para ayudar al periodista.