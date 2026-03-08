Este era Joshua Hernández, hijo del periodista William Hernández, que falleció en un trágico accidente

Familiares y amigos podrán darle el último adiós a Joshua Hernández Sancho, hijo del reconocido periodista y productor de espectáculos William Hernández, quien falleció en un accidente automovilístico.

Joshua Hernández será velado en Heredia.captura (captura /captura)

La familia informó que la vela se realizará en el Camposanto La Piedad Fátima, en Heredia, donde allegados, amigos y conocidos podrán acompañarlos en este difícil momento.

Según detallaron, la despedida comenzará a partir de las 7 de la noche, cuando se abrirá el espacio para que quienes deseen puedan acercarse a rendirle un homenaje.

Joshua Hernández Sancho nació en 1998 y su partida ha causado gran tristeza entre familiares, amigos y personas cercanas al periodista.

En el mensaje compartido por la familia se destacó el recuerdo que deja el joven en quienes lo conocieron.

“Su luz, su sonrisa y el amor que sembró en nuestras vidas permanecerán por siempre en nuestra memoria. Hoy su ausencia nos duele, pero su recuerdo nos acompañará eternamente”, señalaron.

La familia también agradeció el apoyo y las muestras de cariño que han recibido tras la dolorosa pérdida.