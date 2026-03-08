Falleció hijo de reconocido periodista tico en accidente de tránsito

Joshua William Hernández Sancho falleció este domingo en un accidente de tránsito.

Una lamentable noticia golpea al periodismo y al mundo del espectáculo en Costa Rica. Joshua William Hernández Sancho, hijo del reconocido periodista y productor de espectáculos William Hernández, falleció este domingo en un accidente automovilístico.

La triste noticia fue dada a conocer por el también comunicador Jorge Luis Chaves, quien compartió el mensaje en su perfil de Facebook.

“Me despierto hoy domingo y de primero me entero de una triste y dolorosa noticia. Ha fallecido Joshua William Hernández Sancho, hijo del productor de espectáculos y periodista William Hernández”, escribió.

Chaves también contó que logró comunicarse con Hernández por medio de WhatsApp, momento en el que el periodista, con profundo dolor, confirmó la pérdida de su hijo.

“Con todo el alma y con el más grande dolor de padre, les cuento que mi hijo Joshua William Hernández Sancho falleció hoy en un accidente automovilístico”, le escribió Hernández.

El comunicador también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo y pedir fortaleza para la familia en medio de este duro momento.

“Le pido a Dios que lo tenga en su jardín celestial y que le dé fuerzas a William para enfrentar este dolor”, agregó Chaves.

La noticia ha causado gran tristeza entre colegas, amigos y conocidos del periodista, quienes han comenzado a enviarle mensajes de solidaridad a través de redes sociales.