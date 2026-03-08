Teleguía Farándula

Pablo PZ: “El día que tengan el 10% del éxito que he tenido yo, les diré que ya son alguien para criticarme”

Pablo “PZ” Zúñiga respondió con un fuerte mensaje en redes sociales a quienes lo critican, incluso a personas cercanas

Por Fabiola Montoya Salas
Pablo PZ
Captura (pz /captura)

El empresario costarricense Pablo “PZ” Zúñiga reaccionó con todo ante las críticas que recibe y lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales, dejando claro que no está dispuesto a quedarse callado.

Por medio de Instagram, Zúñiga compartió un mensaje en el que respondió directamente a quienes, según él, pasan hablando mal de su forma de ser, de pensar y de manejar sus negocios.

“Esos que andan hablando de mí, criticándome, aún siendo ‘familia’ mía. El día que lleguen a tener el 10% del éxito que he tenido yo (y gracias a todas esas cosas que según ustedes tengo tan malas), por mi forma de ser y pensar… ese día les diré con muchísima humildad que ya son alguien para andarme criticando”, escribió.

Pablo PZ
PZ dejó un gran mensaje en redes. (captu/captura)

El empresario también aprovechó para lanzar otro mensaje a esas personas y aseguró que seguirá trabajando fuerte para alcanzar sus metas.

“Yo trabajo y trabajo duro para que las cosas se hagan, a diferencia de ustedes que viven de otros. Dios me bendice y con eso me basta”, concluyó.

Aunque Zúñiga no mencionó nombres específicos, el mensaje dejó claro que se trata de una indirecta dirigida a personas cercanas, lo que rápidamente llamó la atención por parte de sus seguidores.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

