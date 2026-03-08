Pablo PZ: “El día que tengan el 10% del éxito que he tenido yo, les diré que ya son alguien para criticarme”

Captura (pz /captura)

El empresario costarricense Pablo “PZ” Zúñiga reaccionó con todo ante las críticas que recibe y lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales, dejando claro que no está dispuesto a quedarse callado.

Por medio de Instagram, Zúñiga compartió un mensaje en el que respondió directamente a quienes, según él, pasan hablando mal de su forma de ser, de pensar y de manejar sus negocios.

“Esos que andan hablando de mí, criticándome, aún siendo ‘familia’ mía. El día que lleguen a tener el 10% del éxito que he tenido yo (y gracias a todas esas cosas que según ustedes tengo tan malas), por mi forma de ser y pensar… ese día les diré con muchísima humildad que ya son alguien para andarme criticando”, escribió.

PZ dejó un gran mensaje en redes. (captu/captura)

El empresario también aprovechó para lanzar otro mensaje a esas personas y aseguró que seguirá trabajando fuerte para alcanzar sus metas.

“Yo trabajo y trabajo duro para que las cosas se hagan, a diferencia de ustedes que viven de otros. Dios me bendice y con eso me basta”, concluyó.

Aunque Zúñiga no mencionó nombres específicos, el mensaje dejó claro que se trata de una indirecta dirigida a personas cercanas, lo que rápidamente llamó la atención por parte de sus seguidores.