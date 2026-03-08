Yiyo Alfaro presumió el lujoso regalo de cumpleaños que se dio

Yiyo Alfaro celebró sus 40 años con un paseo en yate en Guanacaste. (Instagram/Instagram)

El empresario y creador de contenido Yiyo Alfaro celebró sus 40 años, cumplidos el pasado 25 de febrero, y no dudó en presumir en redes sociales el lujoso regalo que decidió darse para festejar la ocasión.

“Muy feliz de seguir celebrando mi cumpleaños, con este paseo en las playas de mi hermosa Costa Rica”, comentó junto a varias fotos que compartió recientemente.

Yiyo Alfaro celebró sus 40 años como toda una estrella de cine (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

Yiyo Alfaro cumplió 40 años. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

Sus seguidoras no dudaron en felicitarlo y llenarlo de halagos. (Yiyo Alfaro /Yiyo Alfaro)

En las imágenes se le puede ver disfrutando de Playa Flamingo, en Guanacaste, mientras aprovecha el buen clima y los paisajes del lugar.

Alfaro aparece sin camisa, con un refresco en la mano, relajado y disfrutando de las impresionantes puestas de sol desde un yate, un lujo que sin duda llamó la atención de sus seguidores.

Como era de esperarse, varias de sus seguidoras no tardaron en reaccionar a la publicación para felicitarlo por un año más de vida, pero también aprovecharon para decirle que se veía muy guapo.