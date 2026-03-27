Con lágrimas, Kike de Heredia hace desgarradora confesión sobre su salud: “Me da miedo no despertar”

El querido músico Kike de Heredia abrió su corazón como pocas veces y conmovió a sus seguidores al hablar, entre lágrimas, del duro momento de salud que enfrenta desde hace varios años y que se complicó en los últimos días.

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Carlos Enrique Rodríguez, nombre real del reconocido trompetista, reveló en un video que compartió en Facebook lo complicado que ha sido convivir con la enfermedad que le diagnosticaron en 2023.

Kike de Heredia no se contuvo las lágrimas al hablar de cómo se ha complicado su salud en los últimos días. (captura/Captura)

El artista padece la enfermedad pulmonar intersticial (EPI), un padecimiento que provoca un daño progresivo en los pulmones y que, según explicó, no tiene cura.

“Me da miedo dormirme y no despertar”

En el video, el músico de 73 años no pudo contener las lágrimas al describir las noches que vive actualmente.

“Mi salud se ha quebrantado mucho en los últimos tiempos. Hay noches terribles que no puedo respirar. Me da miedo dormirme y no despertar. Me da pena por mi esposita que pasa noches terribles”, afirmó.

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De Heredia explicó que su condición ha ido deteriorando su calidad de vida, afectando, incluso, actividades básicas.

“La enfermedad sigue comiendo los pulmones, ya me cuesta caminar, me cuesta respirar; pero mientras no llegue el día que Dios me llame aquí voy a estar”, afirmó.

Kike de Heredia habla de su salud entre lágrimas

Fe y agradecimiento en medio del dolor

Pese al difícil panorama, el artista aseguró que se mantiene firme en su fe y agradecido por la vida.

“Soy un hombre hijo de Dios, predicador de la palabra, pero sí, mi salud se quebranta. Dios ha sido demasiado bueno conmigo, me permitió cumplir los 73 años y sigo aquí agradecido con Dios. Nunca voy a dejar de ser agradecido con Dios, pero sí, amigos, paso noches terribles, solo Dios y mi esposa saben. Sigo confiando en este médico que se llama Jesucristo”, agregó.

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Desde La Teja le enviamos un abrazo solidario a Kike de Heredia, con los mejores deseos para su salud.