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Fan le declaró su amor a Araya Vlogs y novia del yotuber salió a responder sin filtro

Un video viral en redes sociales puso a Araya Vlogs en tendencia, luego de que una seguidora lo llamara su “amor imposible” y recibiera una inesperada respuesta de su novia

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Por Hillary Chinchilla Marín

El creador de contenido costarricense, Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que un video viral donde una seguidora lo calificó como su “amor imposible” provocara la reacción directa de su novia, Fabiola Leitón.

Respuesta que sorprendió a todos

Araya Vlog, creador de contenido
Araya Vlog, creador de contenido (redes/Instagram)

En el video, la usuaria compartió cuatro imágenes del youtuber acompañadas del mensaje: “Ni modo, tocará seguirlo viendo por YouTube porque... mi crush es un amor imposible”. La publicación rápidamente acumuló visualizaciones y comentarios.

Lo que nadie esperaba era que la propia Fabiola Leitón, pareja del influencer, apareciera en la conversación con una respuesta breve pero contundente: “Pues sí amiga, lo siento”, acompañada de emojis en tono jocoso.

El comentario no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones. Muchos usuarios mostraron sorpresa al notar la interacción directa, con mensajes como “No le va comentando la Arayanovia” y “Es la novia”.

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Además, otras seguidoras aprovecharon el momento para expresar que también consideran atractivo al creador de contenido, aumentando aún más la viralidad del caso.

El episodio refleja cómo la vida personal de figuras públicas en redes sociales puede convertirse rápidamente en tema de conversación, especialmente cuando existe interacción directa con sus seguidores.

Araya Vlogs
Araya Vlogs y su novia. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)
Fabiola Leitón respondió al comentario sobre el “amor imposible”.
Fabiola Leitón respondió al comentario sobre el “amor imposible”. (Captura/ Canva/Captura/ Canva)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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