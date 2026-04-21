Araya Vlogs celebra logro histórico y revive uno de sus primeros videos

Christopher Araya Jiménez, mejor conocido como Araya Vlogs, no podía creer la cifra que alcanzó en reproducciones. (redes/Instagram)

El reconocido youtuber costarricense Christopher Araya Jiménez, mejor conocido como Araya Vlogs, anda celebrando en grande y no es para menos.

El sancarleño alcanzó la impresionante cifra de 1 billón de reproducciones en su canal de YouTube y lo compartió con un mensaje cargado de nostalgia y agradecimiento hacia sus seguidores.

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“Hoy son 1 billón de reproducciones, hace 7 años era solo el descubrimiento de algo que me hacía muy feliz, con cero views, cero experiencia y dando cringe (vergüenza ajena) jajaja. Gracias por cada view, cada comentario, cada mensaje, esto apenas empieza!”, escribió.

Como parte de la celebración, Araya también desempolvó uno de sus primeros videos, donde se le ve mucho más joven, con cara de “carajillo” y apenas dando sus primeros pasos frente a la cámara, muy lejos del creador consolidado que es hoy.

Araya Vlogs empezó con su canal de YouTube hace siete años. (redes/Instagram)

Actualmente, el tico es uno de los creadores de contenido más influyentes del país, con millones de seguidores gracias a sus videos de viajes, cultura y aventuras, donde siempre lleva el sello del “pura vida” a diferentes rincones.

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Araya Vlogs logró una impresionante cifra de reproducciones

El posteo no solo desató la nostalgia entre sus seguidores, sino también una ola de reacciones: ya suma más de 3 mil comentarios, muchos de ellos destacando su crecimiento y constancia a lo largo de los años.

La publicación también tuvo un toque muy tico, ya que utilizó como fondo la canción “Mismo lugar” de la banda nacional Percance, quienes no tardaron en reaccionar.

“No va poniendo nuestro tema de fondo. Usted es el ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas con amor… nos lleva lejos. ¡Grande!”, le comentaron.

La publicación Araya Vlogs tiene más de 3 millones de comentarios felicitándolo. (redes/Instagram)

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Sin duda, Araya Vlogs demuestra que con constancia, pasión y mucho brete, los sueños sí se pueden hacer realidad… y que esto, como él mismo dice, apenas empieza.