Araya Vlogs rompe el silencio tras fuerte video y hace confesión que impactó a muchos

Araya Vlogs explicó que muchas veces se topa con escenas durísimas en tiempo real. (Captura/Captura)

Si usted vio el más reciente video de Araya Vlogs y quedó impactado, sepa que no fue el único.

El creador de contenido salió a hablar luego de la gran cantidad de mensajes que recibió tras publicar una grabación en la que se observa cómo algunas personas recogen desechos de la basura para volverlos a preparar y cocinar.

Y lo que dijo dejó a muchos pensando.

Según explicó, muchas veces él también se topa por primera vez con esas escenas en el mismo momento en que las está grabando, por lo que no siempre tiene tiempo de reaccionar, entender del todo lo que está viendo o procesarlo emocionalmente.

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“Yo me lo encuentro igual que ustedes”, dijo.

Araya quiso dejar claro que el contenido que publica no se hace bajo la misma lógica de un reportaje tradicional o de una producción grande de televisión.

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Es decir, no siempre hay días de planeamiento, investigación, guion o una preparación detallada antes de salir a grabar.

Más bien, según contó, él trabaja con un ritmo muy acelerado para poder mantener la frecuencia con la que sube contenido, y eso hace que muchas veces se enfrente a realidades muy fuertes sobre la marcha.

En palabras más simples: muchas veces Araya descubre esas escenas al mismo tiempo que usted las termina viendo en redes.

Una confesión que deja ver el peso de lo que vive

Más allá de lo impactante del video, hubo una parte de su mensaje que llamó especialmente la atención.

Araya reconoció que, por la velocidad con la que trabaja, no siempre le da tiempo de reaccionar o procesar bien lo que tiene al frente antes de seguir grabando, editar y publicar.

Y eso deja ver algo que muchas personas no toman en cuenta: detrás de ese tipo de videos también hay una carga emocional fuerte para quien los documenta.

Sobre todo cuando se trata de escenas ligadas a pobreza, necesidad y condiciones de vida muy duras.

Advirtió que vienen más videos delicados

Otro punto que no pasó desapercibido es que Araya dejó entrever que lo que ya publicó no será lo único fuerte que viene.

De hecho, adelantó que en los próximos días podrían salir más videos delicados, por lo que quiso preparar a su comunidad para lo que se viene.

Con este mensaje, el creador no solo respondió a las reacciones que recibió, sino que también dejó claro que muchas de las historias que muestra no solo golpean a quienes las ven, sino también a él mientras las vive y las graba.