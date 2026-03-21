No va a creer en el platal en que se subastó la camiseta usada y “no original” que donó Araya Vlogs

Youtuber Araya Vlogs dio noticias de la camiseta. (redes/Instagram)

El youtuber Araya Vlogs volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por el resultado de una donación que inicialmente le generó fuertes críticas en redes sociales.

Y es que la camiseta usada y “no original” de la marca Louis Vuitton que donó para una subasta benéfica terminó vendiéndose en nada más y nada menos que 800 dólares, (casi 400 mil colones) una cifra que sorprendió a muchos.

“La camiseta usada por la que me criticaron se vendió en 800 dólares, el dinero se fue directo a la fundación Bandera Blanca. Gracias a todos los que participaron en la subasta”, publicó el creador de contenido.

Todo esto se da luego de la polémica que surgió cuando Araya anunció que entregaría una camiseta que había usado en sus videos, dejando claro desde el inicio que no era original, ya que la compró en un mercado en Brasil.

LEA MÁS: A Araya Vlogs lo mordió uno de los animales más raros y exóticos del mundo

“Es falsa, de una vez se los digo”, comentó en su momento.

La prenda, que fue firmada por él, formaba parte de una subasta organizada por la Fundación Bandera Blanca, que utiliza la venta de artículos recibidos para financiar su labor social, con la que ayudan a más de 160 niños con alimentación y educación.

Araya Vlogs donó una camiseta suya para que la subastaran

Sin embargo, tras el anuncio, no faltaron las críticas de quienes cuestionaron que donara una prenda usada y además “paqueteada”.

Araya Vlogs contó que la chema se fue. (Araya Vlogs /Araya Vlogs)

Ante esto, el creador de contenido salió a defenderse y aclaró que fue la misma fundación la que le pidió donar un objeto personal.

“Hay gente que ni hace ni deja hacer. Me critican por donar una camiseta usada, pero eso fue lo que me pidieron”, respondió.

Incluso, en tono jocoso, agregó: “Yo no soy Keylor Navas, pero me imagino que la gracia es que yo la usé”.

Al final, lo que generó críticas terminó convirtiéndose en una buena noticia, ya que el dinero recaudado irá directamente a apoyar a la fundación y a los niños que dependen de su ayuda.