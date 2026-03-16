Araya Vlogs envuelto en polémica por donar camiseta usada y no original de la marca Louis Vuitton

El youtuber Araya Vlogs fue criticado por donar una camiseta usada y falsa a una fundación. (redes/Instagram)

El creador de contenido Araya Vlogs se vio envuelto en una polémica en redes sociales luego de anunciar la donación de una camiseta para una subasta benéfica.

El youtuber explicó en uno de sus videos que decidió apoyar a la fundación Bandera Blanca donando una camiseta blanca de la marca Louis Vuitton que ha utilizado en algunos de sus contenidos. Sin embargo, desde el inicio dejó claro que la prenda no es original.

LEA MÁS: Araya Vlogs estuvo a punto de ser agredido mientras grababa un video

“Es falsa, de una vez se lo digo”, comentó en el video, donde además explicó que la compró en un mercado de piratería en Brasil.

La camiseta, que incluso firmó para la ocasión, forma parte de una subasta organizada por la fundación, la cual inició con una oferta base de 50 dólares.

“Siento que yo no valgo menos que eso, manda huevo que no me apoyen”, dijo en tono jocoso.

No obstante, tras la publicación del video, algunos seguidores comenzaron a criticarlo por donar una prenda usada y además “paqueteada”, como decimos los ticos.

LEA MÁS: Seguidores se le van encima a Araya Vlogs por el tatuaje que se hizo

Ante los comentarios, el creador de contenido decidió responder y aclarar la situación.

Según explicó, la misma fundación fue la que le solicitó donar un artículo personal para la subasta.

“Hay gente que ni hace ni deja hacer. Me critican por donar una camiseta usada, pero eso fue lo que me pidieron”, señaló.

Araya Vlogs donó una camiseta suya para que la subastaran

También aprovechó para recordar que la organización recolecta ropa y artículos usados para venderlos y así financiar su labor social, con la que ayudan a más de 160 niños todos los días con alimentación y educación.

“Yo no soy Keylor Navas, pero me imagino que la gracia es que yo la usé. Si usted ve mis videos, tal vez le haga gracia tener una camiseta que usé en algunos”, concluyó.

LEA MÁS: Araya Vlogs conoció millonaria mansión de Nicolás Maduro y lo que encontró es de no creer

La fundación Bandera Blanca, tiene su sede en barrio La Cruz, cerca del puente del río María Aguilar, donde venden todo tipo de artículos donados para ayudar a niños de bajos recursos.